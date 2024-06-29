共和黨華人看辯論 讚川普腦筋靈活

2024首場總統候選人電視辯論，前總統川普(左)對陣現任總統拜登。(美聯社)

2024總統大選首場電視辯論27日晚舉行。對於這次辯論，南加共和黨 籍與傾向共和黨立場的華裔人士認為，前總統川普 在整場辯論中的表現要好於現任總統拜登 。由於兩名候選人一位是前總統，另一位是現任總統，選民普遍對他們的政見都比較熟悉，而更看重的是臨場表現，審視出兩位候選人的身體狀況、反應敏捷程度及能否準確表達競選承諾。

前洛杉磯社區大學理事會理事吳黎耀華（Julia Wu）認為，她完整觀看了川普與拜登的首場電視辯論，明顯感到拜登一直有認知問題，突出的是健忘症，語無倫次，根本就不應該出來辯論。她相信，很多觀眾都會認為拜登的表現不佳，令人大失所望。在辯論期間拜登聲音沙啞沒有氣力，助選團隊有人說他偶感風寒，但為什麼前幾日為競選造勢還到處走，顯然不是事實。所以這場辯論，拜登是完全失敗的。

羅蘭學區華裔教委陳正治（Cary Chen）表示，由於川普是前任總統、拜登是現任總統，他對兩人的施政表現都很了解。所以電視辯論兩人現場表現和發揮就格外重要。川普紅光滿面、語言清晰，拜登說法吞吞吐吐，兩人健康上存在明顯差異。川普在辯論中的答非所問是故意的，這是他的辯論技巧，可以看出川普腦筋蠻靈活的。反過來看拜登，聲音沙啞、語無倫次、老態畢現。

國會第38區參選人、核桃市現任市議員秦振國（Eric Ching）指出，兩人辯論中談及經濟問題時，拜登一直說是川普任上的錯造成。涉及解決辦法時，說「會去做、將會去做」，似乎胸有成竹很有辦法。但看到拜登任職總統四年表現，並沒有如他所說的那樣。如果說是前任總統川普的錯，但拜登已任總統近四年，經濟搞成這樣的局面，究竟是誰的錯？

立場傾向於共和黨的資深房地產投資人黃尹駿（Henry Huang）表示，川普在辯論中有氣勢，很有風度，也沒有像四年前電視辯論時，激動起來要與對方吵架。印象比較深的是，拜登經常出現含糊不清的情形，在私人問題攻擊對方時，說得倒很流利，也強勢起來。可說到各項政策時反而顯得軟弱了，像是自言自語。