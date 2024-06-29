華航夏日優惠 洛杉磯往返台北最低票價747元

中華航空（China Airlines）即日推出夏季優惠促銷，折扣12%到20%不等。（取自華航官網）

中華航空（China Airlines）即日推出夏季優惠促銷，折扣12%到20%不等。從即日至7月11日開票，北美地區出發時間是2024年8月15日至11月29日期間，享12%減價優惠。2025年1月1日至5月15日期間出發享20%減價優惠。由北美啟程飛往亞洲城市的華航航班機票均可享有特惠折扣，最便宜洛杉磯 至台北經濟艙往返機票含稅只要747元起。

華航地區營業經理李宜真表示，華航暑期上座率已達9成5，大家選擇在夏季過後的涼爽季節旅行，不僅能避開炎熱潮濕的天氣，還能在更宜人的氣候中探索亞洲的迷人風光。本次折扣力度相當不錯，9月從洛杉磯出發到台北，經濟艙往返含稅機票價格是789元起，豪經艙最低含稅往返票價可達1660元起。明年出發的折扣更多，如明年2月經濟艙往返含稅機票價格是747元，比沒有折扣的情況下便宜80元左右；豪經艙最低含稅往返票價可達1537元，可謂是目前最大優惠。值得一提的是華航西雅圖飛台北線7月14日開航，也可享受同樣的促銷幅度，且價格更有吸引力。

她說，旅客可在華航官網、客服中心和各大旅行社訂購都可享受夏季優惠折扣。華航目前安大略出發是一周7班，洛杉磯LAX 出發是每周10班，尤其是LAX下午出發的航班不僅價格最便宜，還可連接香港、曼谷和馬尼拉的航點。

面對市場激烈競爭，華航不斷推出各種新鮮營銷手法，例如與潮流奢華品牌MOSCHINO跨界合作，為長程航線豪華商務艙旅客提供全新機上旅行包，北美客人飛台北乘坐豪華經濟艙也可享用華航和加拿大休閒品牌Roots合作款，這些聯名旅行包內含「ＭOROCCANOIL」摩洛哥系列保養品。同時豪華商務艙／商務艙的耳罩式耳機也全面升級降噪，帶領旅客進入一場奇幻音樂饗宴。

華航與潮流奢華品牌MOSCHINO跨界合作，為長程航線豪華商務艙旅客提供全新機上旅行包。（取自華航官網）

如今從台灣乘坐華航飛機區域線，如東南亞 、兩岸及部分日韓航線旅客，還可與品嚐台灣米其林一星台北美福大飯店米香餐廳推出的「雲端台菜星級饗宴」，將經典台式料理帶上高空。各個艙等旅客都可品嚐到由米香精心為華航設計的道地台灣味。