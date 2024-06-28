網購未收貨 把握180天銀行申訴期

在不熟悉的平台進行網路購物前，可做些研究，以防遇上釣魚詐騙網站（Pexels）

消費者在網路平台購物後未收到商品，這樣惱人的情況並不罕見，如何才能更高效地收到商品或追回款項？專家建議，買家可以在購物前做足研究，在購物時看清退貨退款政策並儘量使用可靠的第三方平台付款，在購物後及時追蹤物流信息，發現情況不對時，可及時和賣家溝通，必要時直接向銀行提出異議。

律師杜惠莉指出，網路消費後收不到貨的情況時常會發生，她建議在和不熟悉的平台交易時，先提前做研究，看看賣家的信譽和口碑。同時，在和小平台交易時，可以儘量通過PayPal、ApplePay這樣的可靠第三方付款，因為直接在小平台的網站上輸入銀行卡信息風險更大。此外，買家可要求商家提供郵寄包裹的追蹤訊息，這樣買家可知曉是郵局的問題，還是賣家的問題。杜慧莉也建議，當超過約定期限未收到貨時，最有效的辦法還是向銀行提出異議申訴。

律師鄧洪分享聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，FTC)的建議，官方指出，當買家超過約定期限仍未收到包裹時，首先應該聯絡賣家，大多數企業都會願意合作解決問題。如果溝通不起作用，且買家仍然沒有收到貨品，FTC建議買家聯繫銀行，對卡上的相關消費紀錄提出異議。根據美國各大銀行的官方信息，在消費支出後三個月內進行申訴是較容易通過的，但如果拖延太久，可能會錯過申訴時段，導致追不回款項。舉例而言，Chase銀行的交易申訴期限是180天，過了180天後，無論用戶有多強力的證據，銀行都無法再受理申訴。

鄧洪表示，商家遲遲不發貨，可能是商家出現什麼問題，也可能是遇上釣魚 網站。鄧洪說，有的網站看似是消費平台，但買家輸入個人和銀行卡信息後，永遠不會收到商品，同時信息會被洩露，可能遭遇銀行卡盜刷等情況。鄧洪建議，儘量在有公信力的大平台進行網路購物，如果在不知名平台購物，可以在購買前進行一些研究，看看網站的評價和信譽。FTC也建議，可以在網路上搜尋公司或產品名，包括關鍵詞「評論」、「投訴」或「詐騙」等字詞，看看其他人對此有何評論，並仔細閱讀賣家對商品的描述。FTC指出，如果商家以大幅折扣的價格提供名牌商品，則它們可能是假貨。

鄧洪還指出，需要在購買前留意賣家承諾的發貨時間，根據法律規定，線上賣家必須按照他們公開聲稱的時間發貨。如果賣家未能及時發貨，則賣家必須通知買家原因，並提供給買家一個獲得全額退款的機會。如果賣家沒有公開給出發貨日期，則根據規定，賣家需要在買家下單後的30天內發貨。

FTC建議，如果買家懷疑遭遇詐騙，可儘早透過網址ReportFraud.ftc.gov向FTC舉報。