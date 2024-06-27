洛市歷史文化古蹟 夢露故居入列

夢露故居拆除危機歷經一年後終被解除。（圖片取自房產公司Mercer Vine）

歷經一年，關於傳奇女星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）故居的拆除危機終於解除。在26日的洛杉磯 市議會投票 中，市議員一致決定將這座位於洛杉磯市布倫伍德（Brentwood）社區的西班牙風格住宅，指定為「歷史文化古蹟 」，以保護它不被屋主拆除。

市議員Traci Park在投票前說，「我們今天有機會做一些應該在60年前就該做的事情。在洛杉磯市，沒有任何人或地方比夢露和她在布倫伍德的家更具標誌性，失去這一歷史遺產，夢露唯一擁有過的家，將是對歷史保護和女性遺產不到3%的城市的沉重打擊。」

Park還計畫提議評估布倫伍德的觀光巴士限制，因為鄰居們抱怨這座房產周圍交通擁擠。她還建議將這所房子搬往一個更便於公眾參觀的地方。

關於這棟房屋是否被拆除的爭議源於去年7月，房地產商繼承人Brinah Milstein和她的丈夫、真人秀節目製片人Roy Bank以835萬元購買了這處房產，並制定了拆除計畫。他們於2016年購入了隔壁的住宅，試圖打通兩處相連的房產，使其成為一個更大的莊園。拆除許可證在9月初獲批。不過在許可證頒出的第二天，洛杉磯市議會就以12比0的表決通過了將夢露故居定為歷史文化古蹟，並禁止對該房產進行重大改造。

這對夫婦於今年5月起訴洛杉磯市，要求法院下令阻止「歷史文化古蹟」的評定，並聲稱如果無法拆除房屋，他們將遭受無法彌補的損害。訴訟稱「所有這些幕後操作都是為了保護一座，根本不符合歷史文化紀念碑標準的房子，這一點得到了以下事實的支持：在過去60年中，經歷了14位業主和城市頒發的多次翻修和建築許可，城市對該房屋的所謂歷史或文化地位沒有採取任何行動。」

在法庭文件中，這對夫婦指控城市進行「非法和違憲的行為」，並形容該房屋為「夢露在61年前悲劇性自殺前偶爾居住了僅僅六個月的房子」。不過這種說法遭到法官的駁回。6月6日，洛杉磯高等法院法官James Chalfant表示，二人的動議僅僅是為了獲勝，以便他們可以拆除房屋，消除歷史文化古蹟的問題。

1962年，夢露以7萬5000元的價格購入了這所住宅，並在六個月後因藥物過量去世，這裡也成為她最後居住的住所。夢露的粉絲稱這座住宅是好萊塢歷史一個不可磨滅的部分。致力於保護歷史地標的非營利組織洛杉磯保護協會也呼籲市民參加17日的市議會會議，倡導將其指定為洛杉磯的官方歷史文化地標。該組織稱，夢露故居已於2013年被洛市「SurveyLA計畫」識別為具有潛在歷史意義，但目前未受保護。「夢露離開我們太早了，如果我們不迅速行動，她在1962年居住並去世的房子也可能會消失。」