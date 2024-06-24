房車旅行熱 營地建網球場、健身房、水療中心搶客

靠近湖畔的房車營地。（營地官網截圖）

COVID-19疫情 大流行開始後，美國國內房車市場出現前所未有熱度，原因與人們擔心病毒感染避免群聚有關。房車旅行成為這個期間部分人外出標配旅行方式，也讓露營地及房車營地公園生意紅火。進入2024年，房車旅行比較疫情期間有所降溫，但依然保持熱度和潛力。由於提供房車營地公園競爭客戶，在滿足客人需求設施及創新方面也面臨挑戰。

房車營地提供娛樂項目。（營地官網截圖）

從美國國內房車旅遊市場看，過去五年來，尤其在疫情大流行開始後，因疫情限制規定，讓人們被壓抑的需求和親近大自然渴望，促使很多消費者前往露營地和房車營地公園。疫情促使新一代露營者利用在家工作的機會參加國內旅行。相當多數新房車旅行愛好者及露營者加入，相應增加了對露營地設施和各項便利設施的需求。為了招攬客人，一些業者開始對服務設施升級，增加更多創新方式且提升服務品質。比如有的營地建造網球場、健身房、游泳池和水療中心，有的還提供蒙古包和其它服務設施。據專業機構統計，在過去五年間，露營地及房車營地公園收入，以3.1%的年綜合增長率增長到107億元，2024年可望增長1.4%。

房車營地提供泳池。（營地官網截圖）

房車公園豪華化

隨著市場上收入較多房車旅行愛好者及露營者增加，以及來自豪華租賃物業的市場競爭加劇，導致部分房車公園及露營地設施變得愈來愈豪華。而線上預訂網站分流了這部分顧客的需求，也迫使業者升級。房車公園業者在競爭中也意識到，靠近海邊、湖邊或河岸，擁有美麗風景的房車公園或露營地，是客人心目中理想的地方。顧客也願意支付高價進駐，並伴隨戶外休閒活動。不過，由於業者獲取經營許可付出高昂，且這裡通常限制規模，因此，高端的房車公園屬於少數，而市場的份額還是主要集中在保持在中低水平的露營地。

南加東谷市房車旅行愛好者王志剛，自己擁有一輛廂型車式房車。近期他在駕車旅行中，看到部分房車公園在停泊房車種類上更「包容」了。比如有的房車營地允許改裝的簡易房車停泊，這些房車是其它車型花費2萬元或3萬元改裝而成。所以，在一個房車營地，既可以看到拖掛式房車，也可以看到簡易改裝型房車。房車營地看起來更加大眾及多元化，營地都會提供基本服務設施，可以滿足一般需求。房車營地價位也很經濟適中。

發燒客呼朋引伴

王志剛表示，房車營地設施是愈來愈滿足不同需求的，日益豐富多元。而房車旅行仍舊保持熱度。房車組織者經常舉辦各種活動，未來他和其他一些房車旅行愛好者，會舉辦前往黃石公園 一次房車遊。他認為，目前房車市場的價位在下降趨勢。有的華人房車旅行愛好者認為，房車市場變化與經濟環境、貸款 利率有很大關係。