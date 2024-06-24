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房車旅行熱 營地建網球場、健身房、水療中心搶客

記者啟鉻／洛杉磯報導
靠近湖畔的房車營地。（營地官網截圖）
靠近湖畔的房車營地。（營地官網截圖）

COVID-19疫情大流行開始後，美國國內房車市場出現前所未有熱度，原因與人們擔心病毒感染避免群聚有關。房車旅行成為這個期間部分人外出標配旅行方式，也讓露營地及房車營地公園生意紅火。進入2024年，房車旅行比較疫情期間有所降溫，但依然保持熱度和潛力。由於提供房車營地公園競爭客戶，在滿足客人需求設施及創新方面也面臨挑戰。

房車營地提供娛樂項目。（營地官網截圖）
房車營地提供娛樂項目。（營地官網截圖）

從美國國內房車旅遊市場看，過去五年來，尤其在疫情大流行開始後，因疫情限制規定，讓人們被壓抑的需求和親近大自然渴望，促使很多消費者前往露營地和房車營地公園。疫情促使新一代露營者利用在家工作的機會參加國內旅行。相當多數新房車旅行愛好者及露營者加入，相應增加了對露營地設施和各項便利設施的需求。為了招攬客人，一些業者開始對服務設施升級，增加更多創新方式且提升服務品質。比如有的營地建造網球場、健身房、游泳池和水療中心，有的還提供蒙古包和其它服務設施。據專業機構統計，在過去五年間，露營地及房車營地公園收入，以3.1%的年綜合增長率增長到107億元，2024年可望增長1.4%。

房車營地提供泳池。（營地官網截圖）
房車營地提供泳池。（營地官網截圖）

房車公園豪華化

隨著市場上收入較多房車旅行愛好者及露營者增加，以及來自豪華租賃物業的市場競爭加劇，導致部分房車公園及露營地設施變得愈來愈豪華。而線上預訂網站分流了這部分顧客的需求，也迫使業者升級。房車公園業者在競爭中也意識到，靠近海邊、湖邊或河岸，擁有美麗風景的房車公園或露營地，是客人心目中理想的地方。顧客也願意支付高價進駐，並伴隨戶外休閒活動。不過，由於業者獲取經營許可付出高昂，且這裡通常限制規模，因此，高端的房車公園屬於少數，而市場的份額還是主要集中在保持在中低水平的露營地。

南加東谷市房車旅行愛好者王志剛，自己擁有一輛廂型車式房車。近期他在駕車旅行中，看到部分房車公園在停泊房車種類上更「包容」了。比如有的房車營地允許改裝的簡易房車停泊，這些房車是其它車型花費2萬元或3萬元改裝而成。所以，在一個房車營地，既可以看到拖掛式房車，也可以看到簡易改裝型房車。房車營地看起來更加大眾及多元化，營地都會提供基本服務設施，可以滿足一般需求。房車營地價位也很經濟適中。

發燒客呼朋引伴

王志剛表示，房車營地設施是愈來愈滿足不同需求的，日益豐富多元。而房車旅行仍舊保持熱度。房車組織者經常舉辦各種活動，未來他和其他一些房車旅行愛好者，會舉辦前往黃石公園一次房車遊。他認為，目前房車市場的價位在下降趨勢。有的華人房車旅行愛好者認為，房車市場變化與經濟環境、貸款利率有很大關係。

市場專家認為，從房車市場來看，擁有持續需求是大趨勢，而2024年房車營地需求增加更是房車旅行的最大挑戰，但也反映了人們利用房車生活的吸引力日益增加。市場需求也導致對房車營地公園及露營地基礎設施和創新方法提出挑戰，目的是保護房車生活的樂趣和自由。

房車營地。（營地官網截圖）
房車營地。（營地官網截圖）

疫情 貸款 黃石公園

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