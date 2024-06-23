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710還地建屋 聖蓋博谷仁人家園25單位7月認購

記者沈瑋／洛杉磯縣報導
「仁人家園」官網詳細介紹申請者須滿足的資格，在本頁最下方有中文版的常見問題解答可供下載。（說明會簡報截圖）
「仁人家園」官網詳細介紹申請者須滿足的資格，在本頁最下方有中文版的常見問題解答可供下載。（說明會簡報截圖）

聖蓋博谷仁人家園（SGV Habitat for Humanity）22日召開說明會，介紹第一批位於艾爾賽雷諾（El Sereno）的可負擔住房如何申請認購。這是710公路延伸段工程中止後處理遺留問題的積極步驟，可以幫助一些低收入戶買到自己的第一間住房。

加州交通廳（Caltrans）多年來一直想將710公路向北延伸，穿過巴沙迪那與210公路連接，過去多年間陸續購入460間民房、公寓，空地與廠房，打算拆除後蓋公路。但北擴計畫最終喊停，交通廳將這些房產按批次出售給17個受到認可的組織，用作可負擔住房賣出或出租，計畫2024年之內處理掉這些房舍，其中包括將住房平價出售給中低收入戶。

仁人家園是17個獲得授權的買房組織之一，該組織華裔執行長Bryan Wong近日曾表示，已經購得15處，包括11處現有房屋及4處空地，計畫整修、改建或創建20至25個可負擔住房單位。

仁人家園項目總監Laura Ealy表示，家庭成員在1至4人之間、滿足收入條件的首次購房者（first-time homebuyer），可申請購買1房或2房住宅。購房者每月僅需支付月收入的30%，這相當於以低於市場利率的價格償還30年期固定抵押貸款。一半的待售房屋將優先考慮在當地生活和工作的人們。

申請者須滿足的基本資格條件如下：本人是美國公民或永久居民，信用評分至少有660，有至少1.5萬元的流動資產（liquid asset），近7年內無破產紀錄，無未結判決或追繳，有按時付款的信用歷史，負債比率低於45%，年收入最低應有5.9萬元。

另外，申請者還需完成250小時（每個成人）至500小時（家庭）的志工服務及買屋課程（Sweat Equity & Homebuyer Education），可分3至12個月完成，從現在就可開始累計。志工服務內容包括參與建設房屋等。如果家庭成員有身體侷限，可以由家庭內的其他人替代完成。

仁人家園說明會介紹了申請時間線。符合條件的購房者最快將於今年10月與仁人家園簽署...
仁人家園說明會介紹了申請時間線。符合條件的購房者最快將於今年10月與仁人家園簽署合作協議。（說明會簡報截圖）

Ealy表示，雖然購房者並不能「選擇」哪一處房屋，但是仍有機會在確定購買之前去查看。她還補充道，房屋僅供自住不能出租，未來如果要出售，也應以合格買家擔負得起的價格出售。

仁人家園的市場營銷主任Faith Mellinger還介紹道，對於購自Caltrans的房屋，仁人家園是唯一提供房屋所有權（homeownership）的組織，其他組織僅僅是出租。

此次申請開放時間為7月1日至7月31日。認為自己符合條件的民眾可訪問sgvhabitat.org提交一份簡單快捷的意向申請表，回答包括家庭規模、年收入等方面的問題。如果通過初篩，則會受邀提交正式申請，並提供相關證明文件，最終購房者將符合資格的申請者之中隨機抽取。假使此次未能有機會購買，那麼下一次開放申請時可重新提交。如有任何問題，可致電818-937-2010，或發送電郵至[email protected]

申請者家庭年收入最高限額 記者沈瑋／製表
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低收入 加州 貸款

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