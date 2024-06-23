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巴沙迪那重建案 社區開放日民眾參與踴躍

記者張宏／洛杉磯報導
參與社區日活動的民眾分桌討論、製作互動模型，氣氛相當熱烈。（記者張宏／攝影）
參與社區日活動的民眾分桌討論、製作互動模型，氣氛相當熱烈。（記者張宏／攝影）

巴沙迪那（Pasadena）22日在勝利公園（Victory Park）舉辦首屆SR-710重新連接巴沙迪那計畫的社區開放日活動，現場近百人參與。工作人員現場答問，並向參與民眾介紹該計畫總體規畫流程，同時民眾也對該計畫提出各種建議和設想。

這塊710高速公路北延線未竟計畫在巴沙迪那的占地60英畝，在Union街北面，C...
這塊710高速公路北延線未竟計畫在巴沙迪那的占地60英畝，在Union街北面，Columbia街南面，St. John道西面和Pasadena道東面範圍內。（圖／巴沙迪那市府網站）

SR-710重新連接巴沙迪那計畫區域位於Union街北面，Columbia街南面，St. John道西面和Pasadena道東面，這塊高速公路未完工部分占地60英畝。這裡曾經是4000多名居民的家園，主要來自低收入和少數族裔社區，多年前加州交通局使用徵用權清理這塊土地，以建造710高速公路北延線，但該計畫並未實現。2022年，這片土地交還給巴沙迪那，城市因此致力於將該地區重新開發為「更具包容性和永續性的環境」。

現場擺放多個展示板介紹SR-710重新連接巴沙迪那計畫細節和進度。（記者張宏／攝...
現場擺放多個展示板介紹SR-710重新連接巴沙迪那計畫細節和進度。（記者張宏／攝影）

現場擺放多個展示板介紹SR-710重新連接巴沙迪那計畫細節和進度，民眾可投票選擇理想社區的要素和對計畫區域的訴求，其中人們對可負擔住房、城市綠化和長者中心關注度比較高。參與民眾還分桌討論和製作互動模型，氣氛相當熱烈，多數民眾都希望市府能打造一個更為便民的SR-710項目。

現場擺放多個展示板介紹SR-710重新連接巴沙迪那計畫細節和進度。（記者張宏／攝...
現場擺放多個展示板介紹SR-710重新連接巴沙迪那計畫細節和進度。（記者張宏／攝影）

一位出席者表示，她覺得這是一個面對面表達訴求和交流的好機會，原先這個區域居住地和商業區被高速公路分開，給當地居民日常生活帶來不便，尤其是西邊的交流道區域對於步行者來說要走路很遠且不安全，希望新的規畫能將綠色空間和生活便利性，尤其是那些無法開車長者的便利性考慮進去。

民眾可投票選擇理想社區的要素和對計畫區域的訴求。（記者張宏／攝影）
民眾可投票選擇理想社區的要素和對計畫區域的訴求。（記者張宏／攝影）

市府未來還會再舉辦兩場社區開放日活動，徵集民眾意見。總體規畫草案預計將在約18個月內完成，將概述改善步行道的步驟、提供各種土地使用方式、創建休閒區、建造氣候適應型基礎設施並分階段促進永續發展。 Perkins Eastman領導的、由規劃師、外展專家、建築師、景觀設計師以及工程師組成的團隊將與社區合作，重新構想710號高速公路支線的建設。這個重新連接社區710諮詢小組工作重點將考慮社區包容性、連結性、開放空間、流動性和生活品質。此外，市府還啟動一系列社區研討會、調查和數位推廣等計畫。民眾對該項目如有疑問或意見，可聯繫資深專案經理Wendy Macias，電話 (626) 744-4577。

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