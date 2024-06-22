三種情況 華二代赴華須申請旅行證

持有美國護照的聖地牙哥謝家兩姊妹今年暑假將以旅行證前往中國旅行。（圖／謝先生提供）

根據申請人前往中國的目的和停留時間長度，中國對外國人赴華簽證 目前共分16種。部分中國簽證和旅行證代辦機構人士表示，中國簽證、旅行證政策近期有所調整，在美出生18歲以上華二代前往中國入境文件要求似乎在改變當中。

根據中國駐洛杉磯總領事館公布的信息，三種情況的在美中國公民所生兒童如回中國，應申請中華人 民共和國旅行證：一，在美國出生、父母雙方為中國公民，且在兒童出生時父母雙方均未取得美國或其他國家永久居留資格（如美國「綠卡 」）的兒童；二，在美國出生、父母一方為中國公民、一方為外國公民，且在兒童出生時父母中的中國公民未取得美國或其他國家永久居留資格（如美國「綠卡」）的兒童；三，在中國出生、父母一方為中國公民（另一方為美國公民）的兒童。不符合上述條件的中國公民所生兒童如前往中國，應申請簽證。

不過，部分中國簽證代辦服務機構表示，近期已有多個實例證明，18歲以上，以前一直辦旅行證，沒有辦過簽證者，目前中國駐美使領館要求繼續辦旅行證；部分代辦服務機構表示，華人兒童在美出生時父母沒有綠卡，原則上兒童18歲以前前往中國應申請旅行證，但最近在休士頓偶爾有申請簽證成功的例子。換言之，在美出生18歲以上的華人孩子前往中國的入境文件要求似乎在改變當中。

到發稿時止，記者尚未得到洛杉磯中領館簽證處對此進一步確認。

中國駐美大使館網頁指出，外國人赴華申請人可線上填寫簽證申請表，申請人本人或代理人前往使領館現場提交全套紙本申請表及所需資料。簽證普通件通常需四個工作日，加急件三日。中使領館特別提醒美國公民前往中國旅行，護照正本須有六個月以上有效期。中國駐美使領館今年起簡化旅遊簽證申請資料：在美人員赴華簽證，可免提供來回機票、飯店訂單、行程單或邀請函等申請資料。因個案不同，具體以各地使領館要求為準。

中國駐美國大使館官方網站，今年2月對外國人赴華16種簽證歸類和規定更新，進一步明確簽證類型和適用人員，細則可前往該網站查閱。