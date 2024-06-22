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華二代返中 持美國護照被要求辦旅行證

記者楊青／洛杉磯報導
美國護照。(美聯社)
美國護照。(美聯社)

聖地牙哥華人謝先生的一對千金今年暑期準備前往中國大陸旅行，4月開始辦理簽證準備行程，卻未料好事多磨，申請辦理前往中國的旅行簽證整個過程，前後費時超過10周，直至上周接到洛杉磯中國領事館消息，可望在近日接到通行文件。謝先生表示，他的女兒都是美國公民，本人也在十多年前歸化美國公民，但孩子前往中國卻要辦理旅行證（而非簽證），百思不解。

謝先生表示，兩個女兒本來是滿心歡喜準備前往中國，但長達10個星期的過程，感覺好累。作為持美國護照的第二代海外華人前往中國，什麼樣的情況應申請旅行證、什麼情況應申請簽證？他依然感到困惑。

謝先生表示，她的兩個女兒都出生在美國，幼年時曾回中國西北老家短暫居住，陪伴長輩。23歲的姐姐和20歲的妹妹打算今年暑期再去中國旅行，這次旅行離她們上次去中國分別已隔20年和15年。

謝先生今年4月7日開始給女兒們辦理申請前往中國的旅行文件。他表示，他開始時找旅行社代辦前往中國的簽證，「因為兩個孩子都超過18歲，都是美國護照」，謝先生說，按照他本人和旅行社的理解，孩子這次前往中國應該申請美國人前往中國旅行簽證。沒想到文件遞上去，很快被拒簽，「具體原因中領館沒有說明」。

謝先生表示，女兒們簽證申請被拒後他曾向中國駐華盛頓大使館了解情況，希望確定兩個女兒的情況到底是應該申請中國簽證，還是旅行證？但駐美使館表示，簽證或旅行證申請事宜，由轄區領事館具體決定。

接著謝先生和女兒開始自己通過洛杉磯中領館網站網上申請，「我們按照要求逐項提供了相關文件」，謝先生表示，這次他們是申請中國旅行證。小女兒的旅行證申請很快獲得通過，但大女兒的申請則大費周章。

謝先生表示，在久等數周沒有消息後，他通過國內家人向家鄉蘭州公安局出入境管理局詢問情況，「才發現中領事館送給國內的文件，資料不全，缺少大女兒20年前出入境證件序號」。他說，事實上在向中領館遞交申請時，他已將相關文件原件提交給中領館證件辦理處，相關序號等信息都在上面，「而要補文件資料，領館方面也沒有向我們提出」。他曾多次聯絡中領館，希望了解情況，但中領館都沒有告訴他要補件。

謝先生表示，反而是在國內了解到情況後，他通過國內家人主動向蘭州出入境管理局提供了補充材料。據他所知，蘭州公安局出入證管理局後來很快主動聯繫領事館，並提供補充材料，再過兩天，他接到洛杉磯中領館信息，說已收到國內信息並開始辦證。

簽證 中領館 洛杉磯

上一則

三種情況 華二代赴華須申請旅行證

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