鼎泰豐迪士尼分店即將開業 推出限量版T恤、帽子、運動衫
來自台灣的知名餐廳鼎泰豐在迪士尼城園區（Downtown Disney）分店近日即將開業，且鼎泰豐也推出其首個服飾商品系列，紀念這次分店的開業；其限量版服飾包括各種T恤、帽子、運動衫、連帽衫和配飾等，全部以鼎泰豐連鎖店為主題。
即將開張的迪士尼鼎泰豐不僅繼續供應其招牌湯包，以及其他受歡迎的家庭風味菜餚，例如蝦仁和黑豬鍋貼、紅燒牛肉麵和蝦仁炒麵等，也會有專為該餐廳製作的商品系列。根據SFgate網站，這次限量服飾包括兩個系列，其中一款名為DTF Essentials，是街頭服飾風格的運動衫和T恤，上面繡有鼎泰豐位於台灣第一家分店的刺繡圖案。另一個是安那罕（Anaheim）系列，在運動衫、T 恤和帽子上印有其卡通形象包仔，同時還有包仔的皮夾和絨毛鑰匙扣等。
鼎泰豐2000年在亞凱迪亞開設了第一家美國分店，現在南加州開設了多家分店，其中包括位於科斯塔梅莎（Costa Mesa）的南海岸廣場（South Coast Plaza）的分店。同時，在內華達州、俄勒岡州和華盛頓州等地也開有分店，並在台灣、中國大陸、日本、新加坡和韓國設有分店，其香港分店還曾多次榮獲米其林一星餐廳評價。
鼎泰豐的開業是迪士尼市區的Parkside Market計畫的一部分，在迪士尼市區聚集來自世界各地的遊客，但是很少看到湯包這類亞洲食物，相信鼎泰豐的開業能讓來自亞洲和各國的遊客品嘗道地的中華美食。同時，迪士尼市區也會有韓餐Seoul Sister，華人喜愛的甜品Porto’s等陸續開業。
上一則
華人瑜伽協會 姚鴻雁接任會長
下一則
FB留言