聖地牙哥39青年文化大使結業

FASCA聖地牙哥分會年度培訓結業式進行授旗儀式。（橙僑中心提供）

海外青年文化大使協會（FASCA）聖地牙哥 分會6月7日至9日在聖地牙哥Harvest Evangelical教堂，舉行年度青年文化大使培訓，並為第二屆39位青年文化大使舉行結業典禮；今年有21位新生及18位第一屆青年文化大使加入團隊，培訓僑青成為傳遞正能量的文化外交大使，讓世界看見台灣。在9日結業儀式上，橙僑中心主任蕭蓓如致詞，感謝FASCA聖地牙哥分會顧問暨僑務委員謝家樹，以及諮詢導師柳靜娟、曾詩韻和韓佩臻，助理導師劉震晏和汪凡喜的籌劃，打造了FASCA在聖地牙哥培訓青年文化大使的基地，讓有興趣加入FASCA志工服務行列的僑青，能夠在地學習、交流與服務社區。

今年為期兩天半的培訓共有39位青年文化大使參訓，主要有服務、文化、領導及傳承等四大主題規劃課程，並有演講訓練。這次有39位青年文化大使培訓結構，將成為FASCA聖地牙哥分會服務社區、推廣台灣精神與文化的新生力軍。

助理導師劉震晏表示，台灣各縣市有許多具歷史性的特殊文化，在推廣台灣文化的課程設計中，除了加入台中端午節 習俗「木屐鑽鯪鯉」、金門習俗「鬥石」，也介紹雲林布袋戲發源地及讓學員動手製作戲偶及舞台，並利用製作原住民 頭飾讓學員更進一步瞭解羽毛、大尖牙在原住民文化中所代表的意義。此外，他也把台北小巨蛋等現代元素加入課程，讓學員知道台灣的流行文化。

透過團隊遊戲，讓FASCA小隊成員培養合作默契。 （橙僑中心提供）

FASCA學員韓承太及曹又鈴表示，感謝有FASCA團隊，兩天半的培訓收穫很多，學會團隊溝通、彼此幫助的方法，也更了解台灣的獨特性及重要性，更掌握演講的技巧及服務的心態。FASCA不止有很多好吃的台灣小吃，還有很多好玩的課程及有意義的活動，相信這個培訓能讓他們成為更優秀的文化小尖兵。