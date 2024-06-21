增加銷售稅幫助無家可歸者 洛杉磯研議11月公投

洛杉磯縣擬於11月就0.5分銷售稅案公投，以創建長期穩定資金來源，多管齊下解決嚴峻的無家可歸問題。（abc7電視台）

洛杉磯 縣計劃於11月進行一項公投 ，決定是否廢除現行針對無家可歸者的0.25分銷售稅，並以無限期的新0.5分銷售稅取而代之。此舉在創建一個長期的收入來源，有效解決無家可歸問題。

根據「經濟適用住房、無家可歸解決方案和立即預防」提案支持者稱，洛縣選務局已經核實超過了41萬個請願簽名，遠高於法定所需的23萬8922個，使該項倡議案有資格列入11月公投選票。該議題將於下周提交縣委會審議，縣委會可以選擇將其置於11月選票，或直接頒布該措施而無需公投。

支持者表示，新議案每年將產生12億元收入，其中60%用於支付無家可歸者服務費用，35.75%將支持洛杉磯縣經濟適用住房解決方案機構監督相關工作。與將於2027年到期的H倡議案相比，新倡議案沒有終止日期，將為解決無家可歸問題提供長期的資金保障。

支持者聯盟包括80多個組織，如洛杉磯縣勞工聯合會、加州 社區基金會、大洛杉磯聯合之路等。加州社區基金會執行長也在聲明中表示，這項倡議案透過關注心理健康保健、住房負擔能力和法律要求，從根本上改變該縣處理無家可歸和住房危機的方式。

目前，洛杉磯市中心已落成一座價值6000萬元、19層樓的Weingart Tower，將提供278個單位，是該市最大的永久性支持住房計畫，幫助目前在貧民窟的無家可歸者們。新倡議案若獲得選民批准，將為類似項目提供更多資金，增加無家可歸者獲得心理健康和藥物濫用治療的機會。