藉租屋歧視 華人房東挨告 保險經紀提醒：勿輕易拒絕有心人士提問

南加地區可能正出現以聯邦住房法第八條（Section 8）租屋歧視爲由的敲詐模式，向不接受政府低收入和殘疾等人士住房補助代金券的房東提出法律訴訟，房東需特別小心。（林大衛提供）

多家保險 公司本周向各地保險經紀發出緊急公告，指南加州地區可能正出現以聯邦住房法第八條（Section 8）租屋歧視為由的敲詐模式，向不接受政府低收入 和殘疾等人士住房補助代金券的房東 提起訴訟，被告房東可能面臨官司及住房保險困境等挑戰，需特別小心。

南加州華人資深保險經紀林大衛表示，本周連續接到多家大型保險公司來信，引起保險經紀同行高度關注，所以也希望提醒華人房東提高警惕，避免無端成為受害人。

林大衛表示，保險公司給保險經紀的公告指出，近期連續出現房客向房東發動提出歧視租屋並威脅提告。提告均以「房東不接受政府低收入家庭租房優惠代金券（Voucher）」為由，威脅提告。其中有華人房東接到手機短訊，問他接不接受政府的租房優惠代金券，該房東用短訊回復不接受，結果沒幾天就收到律師信，威脅說他歧視低收入和殘疾人士，違反加州反歧視法，要將他告上法庭。苦主將遭遇報告保險公司。保險公司統計發現，近期此類威脅提告模式激增。

林大衛表示，多年來房東被房客控告屬於正常，比如衛生問題，或水管不修等等，但這次很多房東被威脅提告的原因非常特別，看起來有點類似多年來延續至今的以殘疾人設施不全為由的對商業建築房東和餐館的提告（Americans with Disabilities Act，ADA美國殘障保護法規），以ADA敲詐模式一度一再得逞，無數商家遭殃，損失慘重，所以這次房東不能不做準備，以防萬一。

保險公司表示，目前他們已接到至少十個以上的案子，都為同一模式。保險公司提醒，如果房東接到類似詢問是否租屋的短信，不要輕易直接表示拒絕，更不要立即書面回答，避免可能成為有心人士的提告證據。

Section8聯邦城市發展部幫助低收入家庭以及殘障人士和年長者解決住房問題的補助計劃，從1937年啟動以來，幫助的對象大多是收入不超過當地家庭收入中位數50%的家庭，以及62歲以上低收入年長者，或殘疾人士。低收入家庭住房補貼代金券計劃雖然允許房東自願參加，但加州和洛杉磯縣則制定了防止基於收公司入歧視的法律。

根據洛杉磯住房部門（HACLA）統計，2021年，HACLA代表洛縣4萬3700多個低收入家庭向私人房東支付了超過6.03億元的代金券，以平衡低收入家庭交付房租與房東實際房租之間的差額。目前洛縣約有1萬3400名房東接受政府的租屋優惠代金券。願意接受代金券的房東表示，政府的資助使得他們的房客和收入都較為穩定；不願意接受代金券的房東則認為，接受代金券的租戶使得他們有可能失去部分正常租戶，得不償失。無論如何，當房屋選作代金券租房時，房東與訪客至少要簽一年的租約，房東必須為房客提供符合標準的住房。

林大衛表示，保護弱勢住戶理所應當，但如果利用法律漏洞敲詐牟利，則會讓房東無端損失。南加不少比例的華人房東生活就是靠收租金維持，如果利用Section8控告房東歧視的模式成功獲利，很可能會有更多有人心人士效仿跟進，房東需特別小心，不要掉入這個陷阱。