加州5月房市交易停滯 房價走升

C.A.R.報告顯示，由於貸款利率創新高，加州5月房市銷量受到不小影響。（圖片取自Unsplash）

根據加州 房地產經紀協會（California Association of Realtors，C.A.R.）18日發布的報告，由於抵押貸款利率 飆升至自去年年底以來的最高水平，5月份加州房屋銷售停滯不前；然而，全州中位房價 連續第二個月超過90萬元，創下新高。

報告顯示，經季節性調整後，5月份現有獨立屋銷售總量為27萬2410套，較4月的27萬5540套下降1.1％，較2023年5月的28萬9860套下降6.0％，已是連續第20個月低於30萬套，年初至今的房屋銷售量持平。

C.A.R. 總裁Melanie Barker表示，「由於抵押貸款利率在達到過去5個月內升至最高水平，5月份加州房屋銷售停滯不前，這可能是市場活動放緩的原因之一；不過，過去幾周利率的緩和以及房屋庫存的改善，可能會為有動力的買家在購房季高峰來臨之前，創造重新進入市場的機會。」

5月全州中位房價再次創下新高，為90萬8040元，較2023年5月的83萬5280元上升8.7％，連續第二個月超過90萬元。加州中位房價較4月的90萬4210元上升0.4％，這是加州連續第11個月年度價格上漲。季節性因素和住房供應緊張的情況，將在未來幾個月對房價持續產生上行壓力。

高價房銷售的強勁增長繼續推動中位價格的穩健增長，特別是加州百萬元以上的房屋銷售，增長速度超過了可負擔房屋。5月百萬元及以上的房屋銷售同比增長15.5％，而50萬元以下的銷售下降了12.2％。目前，百萬元以上的房屋銷售占總體銷售的36.6％，達到五年來最大份額。

C.A.R.首席經濟學家Jordan Levine指出，持續的房屋供應短缺，特別是可負擔房屋的緊缺，推動了過去幾個月加州中位房價創新高，隨著抵押貸款利率從最近的高峰回落，市場競爭加劇，全州中位房價在夏季結束前可能還有上升空間。

從各區域銷售量來看，所有主要地區的房屋銷售相比去年同期繼續減少。在五個主要地區中，舊金山灣區（4.3％）和中央海岸（Central Coast）（0.6％）銷量有所增長，而南加州（-1.0％）和遠北地區（-8.4％）的銷售較去年有所下降，中央谷地區（Central Valley）銷售量與去年持平。

在加州58個縣中，有24個縣的銷售量較去年下降，其中7個縣同比下降超過20％，特哈瑪（Tehama）降幅最大，為38.5％。29個縣的銷售量較去年有所增加，其中16個縣的銷售量同比增長超過10％，Plumas增幅最大，為35.3％；其次是聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara）的33.6%。

所有主要地區的中位價格相比去年同期均有所上升。舊金山灣區價格跳漲最大，較去年5月上升11.9％；其次是南加州，增幅為10.0％。全州40個縣的房價同比上漲，Plumas價格增幅最大，為49.0％；其次是Trinity的36.8％和Mariposa的31.4％。12個縣的中位價格較去年有所下降，其中Del Norte的跌幅最大，為27.0％。

此外，全州活躍房源連續第四個月同比上升，增幅為15個月以來最大。隨著最近的經濟報告顯示通膨可能在今年內降溫，抵押貸款利率可能在未來幾個月內緩和。在購房季結束前，加州住房市場的供應面可能會進一步改善。