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華人區又現隱藏攝像頭 警提醒注意

洛杉磯訊
警察在阿罕布拉一處住宅外發現的隱藏攝影機。（阿罕布拉市警局提供）
警察在阿罕布拉一處住宅外發現的隱藏攝影機。（阿罕布拉市警局提供）

隱藏攝像頭最近成為入室盜竊團伙踩點的常用工具，在南加州華人聚集城市阿罕布拉市（Alhambra），又一居民在灌木叢中發現隱藏攝像頭，視角正對鄰居房屋。目前，警方已向當地居民發出安全警示。

17日晚，阿罕布拉市警局接到報告，稱南櫻草大道（S. Primrose Avenue）1900街區發生一起入室盜竊未遂案。受害者的鄰居發現了隱藏在灌木叢中的攝影機。警方在社媒貼文中，附上了攝影機照片；它隱藏在綠色的外殼中，被樹葉包裹。

阿罕布拉警方在一份聲明中表示，偽裝攝影機已成為住宅入室盜竊中使用的工具，這些攝影機被放置在灌木叢等區域，以收集房主的日常生活信息，為入室盜竊做準備。

警方表示，當天早些時候，屋主的安全警報公司也通知他們有人試圖打開廚房的窗戶。

隱藏式攝影機似乎受到愈來愈多的竊賊使用，南加多個地區都發現了隱藏攝影機，包括橙縣園林市（Garden Grove）、格蘭岱(Glendale)、奇諾岡市（Chino Hills）、Lost Hills、Calabasas等地。

5月，格蘭岱警方逮捕了四名哥倫比亞公民，他們被指控利用迷彩相機進行「外來客入室盜竊」行動。幾天後，園林市一戶居民也在灌木叢中發現了隱藏攝影機，視角指向自己的住宅。

對此，阿罕布拉警局發布的安全警示提醒：切勿將隱藏鑰匙留在家中；如果發現可疑車輛，記下車牌並報告；出門時鎖好門窗，即使時間不長；保持前廊和外部光線充足；保持樹木和灌木叢修剪整齊，以免成為小偷的藏身之處；安裝家庭安保監控攝像機並經常查看；若發現窗戶破損或門被打開，不要進入屋內並立即報警。

阿罕布拉 南加 加州

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