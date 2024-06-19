誤掃停車場假二維碼 華人被詐走2萬元

華人企業主高先生日前在布班克機場停車場掃到假二維碼，導致信用卡2萬元的透支額度全部用完。（示意圖，取自布班克市府網站）

二維碼不要隨便掃，華人 企業主高先生日前在布班克機場（Hollywood Burbank Airport，簡稱BUR）停車場掃到假二維碼，導致信用卡 2萬元的透支額度全部用完。接案律師鄧洪表示，在掃碼前要確認是否真實，如果發現標籤奇怪，或引到付費網站，就要提高警惕。

華人高先生在北加 州有分公司，經常在布班克機場坐飛機往返南加和北加兩地。他習慣性每次把車子停在布班克機場的停車場，當地停車費相對便宜，每天是24元，且停車場用掃碼支付非常便利。他如此數月都沒有問題，5月他按照往常一樣，在離開停車場時，用手機掃碼支付停車費，但支付後停車場鐵欄杆一直沒有抬起來，後來他只能按「Help」鍵求助停車場管理員。結果管理員告訴他，因沒有付停車費，所以無法支付。他很奇怪，自己每次都是如此操作，從未有問題，為什麼這次就沒支付成功呢。他當時以為只是操作失誤，就直接用信用卡又付了一次才得以離開。

結果高先生查詢信用卡帳單時，發現2萬元最高額度都被用完，而以往只有200多元停車費的交易紀錄，憑空多了多筆數千元的購物，他這才發現自己的信用卡被盜。高先生去警局報警，調查發現，他最後一筆交易紀錄是在機場的停車場，原來騙子將自己製作的二維碼貼紙在停車場的二維碼上，高先生刷卡支付的停車費24元時，不僅進入騙子帳戶，且騙子因此還獲得其信用卡資料，導致信用卡被盜。

律師鄧洪表示，此事停車場有責任，停車場有維護的責任，不該讓別人貼上假二維碼。因為是信用卡支付，高先生只需證明那些購物消費不是自己的消費，就不會有額外損失，但如果不是信用卡，其後果可能會更嚴重。其實現在很多商家尤其是華人商家喜歡用二維碼結帳付款，如果不好好維護和看管，這些二維碼很可能被人塗改或遮蓋。還有假冒的官網也防不勝防，看起來和真官網可能就差一個字母，其目標就是盜取個人信用卡資料。建議信用卡支付，且支付時旁邊有工作人員看管，如可能盡量選擇將信用卡插入的方式，而不是掃碼。