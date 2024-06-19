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亞馬遜倉儲涉違反加州州法 面臨600萬罰款

聖伯納汀諾訊
圖為倉儲工人資源中心發布亞馬遜遭罰款消息。（倉儲工人資源中心）
圖為倉儲工人資源中心發布亞馬遜遭罰款消息。（倉儲工人資源中心）

加州勞工專員18日在安大略市（Ontario）舉行記者會宣布，亞馬遜公司（Amazon）因未告知位於莫瑞諾谷（Moreno Valley）和雷德蘭（Redlands）物流倉儲工人關於一項限制用於評估績效生產配額的州法律，面臨近600萬元的罰款。

據悉，於2022年實施的AB701法案，旨在打擊濫用且威脅倉儲員工安全的配額。法律要求公司必須向員工分享生產力要求和工作速度指標，包括工人每小時需要完成的任務數量以及未完成的處罰措施。

根據州工業關係廳（Department of Industrial Relations）的說法，亞馬遜在物流分發中心僱用數千名內陸地區居民來處理客戶網上訂單，但未能向工人提供公司規定配額的書面通知。州調查人員在工人資源中心的協助下，記錄了2023年10月20日至2024年3月9日期間在亞馬遜位於雷德蘭和莫瑞諾谷倉儲發生的5萬9017起違規行為。由於每次違規罰款100元，州府對亞馬遜處以590萬1700元罰款。

亞馬遜辯解指出，該法律不適用於公司使用的評估工人績效系統，但勞工專員布勞爾（Lilia Garcia Brower）表示，「正是該法律防止的那種系統」。她還補充說，未公開的配額會給工人帶來更大的工作壓力，迫使他們加快工作速度，從而導致更高的受傷率和其它違規行為，因為這些壓力會迫使工人無法使用休息時間。

倉儲工人資源中心律師阿塞維多表示，701號法案實施，為防止危險工作速度和不公平配額制度提供了重要保障。但這些罰單表明亞馬遜未能遵守法律的基本部分。勇敢的工人對這些違規行為發出了警報，勞工專員迅速採取了行動。工人們說，他們不僅被要求以不安全的速度工作，而且工作期望缺乏透明度，如果未能達到這些未公開的配額，他們可能會失去工作。

這次並不是亞馬遜在內陸倉儲設施首次被處罰。2024年2月，州職業安全與健康局（Cal/OSHA）因該公司在2023年夏季高達華氏100度的高溫下危害工人安全而進行三次處罰。

亞馬遜 勞工 加州

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