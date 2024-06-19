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加州Blythe加油站 CBP查獲25支AK-47步槍

洛杉磯訊
美國海關及邊境保護局(CBP)邊境巡邏隊在加州Blythe加油站查獲一批武器，其中包括25枝AK-47式步槍。（CBP圖片）
美國海關及邊境保護局(CBP)邊境巡邏隊在加州Blythe加油站查獲一批武器，其中包括25枝AK-47式步槍。（CBP圖片）

美國海關及邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，簡稱CBP)邊境巡邏隊日前在加州Blythe加油站有K-9警犬發出警報，CBP官員最終查獲一批武器，其中包括25支AK-47式步槍。

CBP巡邏探員12日在Blythe加油站例行巡邏，警犬對一輛本田CR-V汽車發出警報。隨即CBP檢查這輛車，在車裡發現25支AK-47式步槍、25個30發彈匣和兩把手槍。探員逮捕車上的兩名男性乘客，一名25歲的美國公民和一名青少年，並沒收車輛。這兩人已移交給當地執法部門，案件正在等待進一步調查，但據信這些武器實際上是運往墨西哥的。

此次查獲被認為是Yuma區近年史上規模最大的一次查獲，Yuma區首席巡邏員Sean McGoffin表示，跨國犯罪組織販運武器會助長其在邊境兩側的非法活動，這次繳獲的武器清楚地表明CBP對維護美國安全做出的努力。邊境巡邏人員保持堅定和警惕，他為他們每天所做的工作感到非常自豪。

這次緝獲也是CBP阿波羅行動的結果，這是一項全面的反芬太尼行動，於2023年10月26日在加州南部開始，並於2024 年4月10日擴展到亞利桑那州。行動著重於情報收集和合作夥伴關係，並聯合聯邦、州、地方、部落和地區合作夥伴加強合作並打擊芬太尼走私進入美國的行為。

CBP 加州 加油站

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