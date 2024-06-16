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DNA露餡 洛杉磯14命案殺手再添1謀殺

洛杉磯訊
圖為涉嫌14起命案的連環殺手Chester Turner，本周再添一謀殺命案起訴。（維基百科）
圖為涉嫌14起命案的連環殺手Chester Turner，本周再添一謀殺命案起訴。（維基百科）

洛杉磯市中心一帶1980至1990年代臭名昭著的14起命案連環殺手，本周再添一謀殺命案起訴。

現年57歲的連環殺手Chester Turner，因被判在1987年至1998年間謀殺14名婦女而鋃鐺入獄。那12年中遇害的14名受害人大多為性服務業者和女性遊民，其中一名被害人當時已懷有身孕；這些謀殺案均發生在10號公路和洛杉磯市中心Figueroa街附近。Chester Turner被洛杉磯地檢署檢察官稱為「洛杉磯最多產的連環殺手」。警方調查發現， Turner對大多數的受害人都是先強姦，後殺害，多數受害人都是被兇手從背後勒死。

猶他州鹽湖城地區檢察官辦公室14日周五對Chester Turner提出一項新指控，控他涉嫌1998年9月謀殺了當地婦女Camp。Camp的屍體1998年9月24日在鹽湖城一家公司的後面被三名青少年發現後報警。鹽湖城地區檢察官表示，該婦女也是被人從後面勒死。

猶他州警方表示，他們是透過DNA將Camp被殺與Chester Turner聯繫起來。Turner1998年因在加州犯下汽車盜竊和非法銷售毒品罪罪名成立，但他在期間違反假釋規定逃往猶他州。

Chester Turner2007年4月，被判十項一級謀殺罪名成立，2014年再被判四項謀殺罪成立，判處死刑。Turner對這四起謀殺案的上訴仍在審理中。

根據洛杉磯地檢署起訴書，Turner在12年間犯下的謀殺罪地點都在離他的住處30個街區範圍內，其中一起離他的住處僅50碼。14名被害人最年輕的21歲，最大45歲。

洛杉磯 猶他州 加州

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