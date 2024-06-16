華裔7旬翁走失 沒手機不會英語 家人焦急報警 警要家屬想辦法

失聯老人返家後目前在恢復中。（受訪者提供）

南加聖蓋博谷東區一位七旬華人 長者近日走失，家人報警求助，三天後找到老人時，已在洛杉磯 一家社區醫院，因身體極度虛弱需要救治。截至發稿，老人已經返家休養。談起老人失聯及尋人過程，老人的女兒康女士（Angela Khang）提醒，父母年齡大了，外出一定要隨身攜帶中英文緊急聯絡信息。

康女士說，她與父母住在拉朋地市（La Puente）多年，父親不會英語，說話還帶有中國寧波方言口音。6月5日（周三）午後約4時30分，父親騎著一輛代步三輪車與母親外出。他們平時習慣在東部街區邊騎行邊撿拾回收塑膠瓶，可是當天兩人去了不熟悉的西邊Old Town街區，中途母親獨自返回。過了四個小時，大約當晚8時30分，康女士還沒有看到父親，擔心發生意外就外出尋找，無果，趕緊到洛杉磯縣警局工業市 分局報警，前台值班警員表示，建議家屬繼續尋找，若到當晚10時還未找到，警方再協尋。

康女士當晚10時再次去工業市警局求助。康女士說，另一名值班警員表示，像這種老人走失情況，要家人自己去尋找，警方幫不上什麼忙。康女士聽後很生氣。到了午夜時分，仍然沒有找到走失父親，就再次前往警局。這次是一名值班女警員，康女士說明情況後，女警員讓另一名警員做了走失者報告，另外兩名警員則在市區幫助搜尋。在警局辦完事情後，已經是6日凌晨1時。

兩個小時後，警方稱沒有找到，並表示「警方不會再繼續搜索了，你們家人自己想辦法」。康女士沒有辦法，就開始在社交媒體發布父親走失的信息及聯絡電話，附上照片，希望大家幫忙尋找。

尋回家路 誤上高速路

6月6日傍晚7時許，有人來電稱，一個小時前在鮑爾溫公園市（Baldwin Park）605號公路附近，見過尋人啟事上描述的老人；老人當時騎著三輪車上了高速公路，很奇怪。康女士又向公路巡警局詢問，得到的答覆是，6日午後4時30分左右，巡警見到一位老人在高速公路上騎三輪車，但並不知道老人是失蹤者。為避免危險，他們就將老人安全送出高速公路。

康女士說，6月7日晚11時許她接到來自艾爾蒙地社區醫院電話，說她的父親正在醫院接受治療。她趕到醫院後，這才見到躺在病床上的父親。康女士說，父親與先前判若兩人，又黑又瘦，因長時間沒有進食，身體非常虛弱。從父親返家後斷斷續續的回憶中，康女士才了解到父親走失後遭遇。

車被偷又飢渴 險喪命

康女士說，父親當時無法辨清返回路線，加上不會英語，沒有帶手機和聯絡資訊，三輪車上又沒有食物，只有兩瓶水。非常慌張，曾幾次為了找返回的路，騎著三輪車上高速公路。到了晚上因為飢渴難耐，路過一家便利店時，去店裡要食物吃，不會英語的父親只能用手比畫，好心的店員給了四個蛋餅。當父親返回三輪車取水時，發現三輪車竟被偷了，於是更加緊張，四處尋找三輪車。

夜深了，父親沒有力氣，就到一家店鋪前樹下休息，將附近一塊塑膠布蓋在身上保暖。最終，一位輪胎廠會說廣東話的華人業者發現老人，得知老人遭遇後，就提供了一些食物，並報警將老人送到醫院。

康女士表示，父親送到醫院時，已出現較嚴重脫水，導致腎臟損傷，身體很虛弱。由於老人到醫院時尚可以講話，並表示自己有醫療卡，醫生在輸入名字後，才找到各種資訊及聯絡家人電話。目前老人已經返家，正在恢復中。

老人外出 必攜聯絡信息

康女士說，報警時，警方做了失蹤者報告，但令人意外的是，警方並未立即將這個報告放入失蹤者尋找系統中，這也是沒有很快找到父親的重要主因。她說，有西裔鄰居知道她父親走失，已報警卻仍未尋到，就致電警局，獲悉有關老人失蹤報告並沒有在報警後第一時間進入系統。康女士說，這讓她感到非常恐怖！如果警局值班人員能夠在她報警時，第一時間將失蹤者資訊放入協尋系統，公路巡警也能夠獲悉這個消息，確認老人是失蹤者，就會很快與家屬聯絡。