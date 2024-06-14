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鑽石吧警民見面會 討論當地安全

記者楊青／鑽石吧報導
鑽石吧警局將派出專門負責公共治安的Aaron Scheller警官與民眾一起討論當地安全問題，為民眾答疑解惑，無需預約。（鑽石吧警察局提供）
鑽石吧警局將派出專門負責公共治安的Aaron Scheller警官與民眾一起討論當地安全問題，為民眾答疑解惑，無需預約。（鑽石吧警察局提供）

鑽石吧近年推動的「市民與警察喝咖啡見面會（Coffee with a Cop Meetings）」，6月至到7月期間洛杉磯縣警察局鑽石吧分局將設四次見面會，歡迎市民踴躍參加。

近期的四次警民咖啡見面會時間和地點分別為：

6月15日，上午8時至10時，巴黎法國麵包店（Paris Baguette）， 21050 Golden Springs Drive, Ste C105。

6月29日，上午8時至10時，咖啡豆和茶葉飲品店（The Coffee Bean and Tea Leaf），235 S Diamond Bar Blvd Suite A。

7月13日，上午8時至10時，Bageloo，1200 S. Diamond Bar Blvd. Ste 102。

7月27日，上午8時至10時，星巴克（Starbucks），2837 S. Diamond Bar Blvd. （H Mart Plaza內）。

四次警民見面會均在星期六上午，以方便民眾赴會，鑽石吧警局將派出專門負責公共治安的Aaron Scheller警官與民眾一起討論當地安全問題，為民眾答疑解惑，無需預約。

鑽石吧 咖啡 星巴克

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