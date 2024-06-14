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洛杉磯加大 任命傅倫克為首位拉丁裔校長 明年元旦履新

編譯林思牧／綜合報導
邁阿密大學現任校長傅倫克博士（Dr. Julio Frenk）獲加州大學任命為洛杉磯加州大學（UCLA）校長，明年元旦上任。 （取自miami.edu）
邁阿密大學現任校長傅倫克博士（Dr. Julio Frenk）獲加州大學任命為洛杉磯加州大學（UCLA）校長，明年元旦上任。 （取自miami.edu）

加州大學理事會12日任命史上第一位拉丁裔洛杉磯加州大學（UCLA）校長，他是私立的邁阿密大學現任校長傅倫克博士（Dr. Julio Frenk），他將在明年元旦履新。

傅倫克博士是全球知名的醫療衛生領域專家，現任UCLA校長布洛克（Gene Block）將於7月31日離職。在傅倫克接任之前，UCLA執行副校長杭特（Darnell Hunt）將暫代校長之職五個月。過去幾周以來，UCLA校園屢屢出現親巴勒斯坦的大規模示威，示威群眾多次與親以色列的反示威群眾發生暴力衝突，布洛克校長因為所採取的行動，被學校師生、社區居民和聯邦官員嚴加責難。

傅倫克以書面聲明指出，在高等教育受到嚴厲衝擊的今日，重任公職來領導全球最高研究大學之一，是個人至感榮幸的機會。

傅倫克的父親和祖父是猶太人，他們在1930年代德國反猶太主義（antisemitism）日漸興盛的時候，從德國逃到墨西哥，他表示對今日美國高等教育機構出現的反猶太風潮有警覺。但他表示，他一向是個能夠跨越疆界的人，也是個善於搭橋的人，高等學府必須在社交上、學術上、智慧上多元化，才能成為強固的機構。

70歲的傅倫克上任後底薪是97萬8904元。他在2000年至2006年之間擔任墨西哥的聯邦衛生部長，被譽為墨西哥醫療系統的改革家，並且為數百萬無健保墨西哥人民提供醫療。隨後他在世衛組織WHO（World Health Organization）和比爾與梅琳達蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）擔任要職。

從2009年至2015年，他擔任哈佛大學T.H. Chan公共衛生學院的院長，並於2016年成為邁阿密大學的校長。現任UCLA校長布洛克卸下校長職務後，將繼續在UCLA任教，並在David Geffen醫學院「心理治療與生物行為系」（Department of Psychiatry and Biobehavioral Sciences）的實驗室中進行研究。

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