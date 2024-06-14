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防包裹被盜有九招 被偷可以申訴退款

記者朱敏梓／洛杉磯報導
快遞被偷事件頻發，可以選擇「簽名交付」選項，或將包裹放在側門或後門防止被偷。（Pexels)
快遞被偷事件頻發，可以選擇「簽名交付」選項，或將包裹放在側門或後門防止被偷。（Pexels)

由於大多數的快遞寄送不要求收件人簽名，通常只會留在前門，家中沒有人也會自動簽收，於是這些包裹便引起了潛在竊賊的注意。這些竊賊常會追蹤快遞貨車，在包裹送達後迅速瞄準目標行竊。洛杉磯縣警局（LASD）為民眾提供了「預防包裹盜竊技巧」，以降低包裹被偷的風險。

LASD提醒民眾采取以下措施防盜：

─向快遞公司索取追蹤號碼，盡量選擇「簽名交付選項」，以確保包裹不會被留在前門。

─如果是高價物品，最好支付額外費用為包裹投保。

─請求特定的投遞時間和日期，以便可以在回家時領取包裹。

─請送貨服務將包裹放在側門或後門，例如封閉的門廊。

─將包裹送到親戚或者鄰居家中，或是附近的收貨點。

─請值得信賴的鄰居幫忙「留意」包裹，或讓他們幫忙保管包裹。

─給承運人留下一張紙條，指示他們包裹放置的地方，如後門。

─一旦發現包裹被盜，請立即撥打911，描述任何有關嫌疑人和可能使用車輛的情況，或是分享監控畫面視頻。

此外，如果不幸包裹被偷，可及時與快遞公司聯繫，許多快遞公司都要求司機拍攝包裹存放地點的照片。如果已經收到「包裹已送達」的確認訊息，但找不到包裹，可向寄件者和遞送公司報告失竊情況。在某些情況下，寄件者或公司願意提供退款或更換。如果沒有，也可以聯繫支付商品的信用卡公司進行申訴。有華人分享經驗，她的包裹被偷之後，向信用卡公司進行申訴最後追回了損失。

信用卡 洛杉磯 華人

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