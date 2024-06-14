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台僑發明家玩創意 從生活中找靈感

記者啟鉻／喜瑞都市報導
王家樂與他的發明作品。（記者啟鉻／攝影）
王家樂與他的發明作品。（記者啟鉻／攝影）

台僑王家樂（Max Wang）在南加某醫療機構任職，負責維修醫療器材。在工作之餘，他喜歡發明創造，經過多年研究，他其中一項發明「數條疊疊樂」（Num Blocks）在2023年獲德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award Winner）。王家樂的這項發明，是算數益智玩具；不僅適合孩童培養思考能力，也適合年長者鍛鍊心智。他希望用發明讓生活變得更加生動有趣，無論各年齡人士，都能快樂學習數學。

王家樂因發明「數條疊疊樂」獲2023年紅點設計大獎，同年5月赴德國參加頒獎儀式。實際上，這只是王家樂多項發明其中之一。王家樂說，他好奇心強，發明都源於生活中細心觀察。一旦有靈感，就會付諸實踐，雖然其中遇到很多挑戰，但都會努力克服。

2016年，他發明「Play with Numbers」，這是適合孩童至高中生的數學益智玩具，外觀像一本童話書，還有不同形狀的數字塊板。王家樂說，利用這款數學遊戲，可以鍛鍊多種算法。不僅少年兒童可用，也適合成人及年長者，增加參與和成就感。王家樂說，很多孩童認為數學枯燥，通過玩具、遊戲，能增加學習數學的樂趣。

王家樂在「Play with Numbers」專利基礎上，於2021年發明「數條疊疊樂」。它通過日常生活中常用算法，比如加減乘除、開根號、次方運算、N階乘及MOD取模運算等，經過對手間利用骰子投擲的方式彼此挑戰，達到鍛鍊大腦、提高運算能力的目的。他說，這項發明獲得的紅點設計大獎，如同電影界奧斯卡獎。他還特意帶兩個兒子去德國參加頒獎儀式，讓這個難得的榮耀場面，與家人分享。

王家樂在紅點設計獎頒獎現場。（受訪者提供）
王家樂在紅點設計獎頒獎現場。（受訪者提供）

王家樂80年代中期移民美國前，在台灣從事土木工程。定居洛杉磯後，在一家醫療機構做器械維修，目前是主管。這項工作已經從事逾30年。他說，工作熟練後，有一些時間可自由支配；他不願浪費業餘時光，將精力投入發明創造。2010年，他發明可以快速將水球打結工具「easy fill&tie」，將孩童玩耍水球時，為封口打結速度節省三分之二。次年他帶著這項發明，到德國參加世界玩具大展獲得好評，也提振他從事發明的信心。

為公益，他還將這項發明，連續三年免費提供給「Great American Water Baloon Fight 」使用。但他也因此遇到煩惱，有不法業者仿冒他的專利，用來牟利。他說，由於財力、精力有限，根本無法追究仿冒廠商的違法行為，只好放棄。一位也從事發明的友人，見到他因專利侵權問題悶悶不樂，就幽默開導，「你算很幸運，還有人仿冒你的發明。而我的發明無人問津，那才更慘！」王家樂聽到後，似乎感覺心情好了許多。

多年來王家樂利用業餘時間發明創造，讓他感到樂趣無窮。王家樂說，業餘愛好還有烹飪，比如烤地瓜、炸火雞，他會將烹飪的美食，分享給鄰居友人。他的車牌是「Fun 4 All」，就是希望給生活提供更多樂趣，「別人快樂，他也快樂，整個社會就更加美好」。

專利發明大獎頒獎儀式現場展示王家樂的發明作品。（受訪者提供）
專利發明大獎頒獎儀式現場展示王家樂的發明作品。（受訪者提供）

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