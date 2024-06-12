亞市出租屋 1男3女拎包入住爆衝突 華人屋主被迫開槍

案發住宅是一棟兩層民宅，10日中午門口還停靠著警車，警方在院內調查辦案。（記者張宏／攝影）

亞市華人 屋主午夜驚魂，一男三女非裔嫌犯日前試圖侵占其價值近300萬的出租宅。亞凱迪亞（Arcadia）9日晚11時45分左右，位於Walnut大道400號街區一處民宅發生入室盜竊案，華人屋主發現自己屋內有陌生男女後隨即報警。但在警察抵達前，嫌疑人與房主發生肢體衝突；雙方對抗過程中，屋主擔心自己的安全，朝空中開槍。

（影音來源：記者張宏）

亞市警方透過新聞稿表示，警方在案發住所前拘留一名嫌犯，另外三名嫌犯開車離開現場後不久也被拘留。醫護人員趕到現場治療屋主和嫌犯，雙方因肢體衝突而受輕傷，但無人受槍傷。

亞凱迪亞9日（周日）晚上11時45分左右，位於Walnut大道400號街區一處民宅發生入室盜竊案。（圖／讀者提供）

4嫌企圖建立居住權

據初步調查，犯罪嫌疑人似乎已占領該住宅，且正在嘗試建立居住權。4名嫌疑人全部被捕，並被指控入室竊盜罪。被捕四人分別是洛杉磯 32歲男子Uried Benitez、鮑爾溫公園市（Baldwin Park）35歲女性Stephanie Burwell、洛杉磯29歲中非混血Phyllis Cheong和長堤（Long Beach）31歲居民Marisa Williams。

案發地是一棟兩層住宅，10日中午門口還停靠著警車，警方在院內調查辦案，大門口可見嫌犯丟棄的垃圾和雜物。根據Zillow的紀錄，該住宅市值約289萬元，占地4600呎，4房4浴，去年10月掛牌出租，租金每月8000元左右。

10日中午警方在院內調查辦案時，大門口還有嫌犯丟棄的垃圾和雜物。（記者張宏／攝影）

屋主亂中對空開槍

知情人士表示，這棟房屋之前一直是出租狀態，前房客最近才搬走，住在附近的房東 不時前來查看，7日房內還未發現有人，結果9日晚就發現這四個人帶著大包小包和行李箱來入住，且門鎖都已更換。房東情急之下返回自家拿槍，帶著妻兒半夜來這裡報警擒賊。在等待警察期間，四名嫌犯從屋裡抱著東西出來試圖逃走。屋主想阻止其離開，雙方發生衝突，屋主老婆眼鏡被打飛，兒子衣服被撕爛，三名女嫌犯趁亂駕車逃跑，屋主抱住男嫌犯的腿不讓其離開，且朝空中開槍以嚇阻嫌犯。

男嫌開頂配豪車

男性嫌犯駕駛一輛黑色頂配特斯拉Model S，後面側車窗被打破，警方懷疑為偷來的贓車。任何了解此案的人可致電 (626) 574-5151聯絡亞市警察局，案號是24-2339；匿名提供信息可撥打 (800) 222-TIPS (8477)，或使用網站 http://lacrimestoppers.org。

男性嫌犯駕駛一輛黑色頂配特斯拉Model S，後面側車窗被打破。（圖／讀者提供）

華人槍店老闆David劉表示，對空中開槍會威脅公共安全，因為子彈上去總會下來，如傷到其他人或打到隔壁家裡後果不堪設想。之前亞市就發生對面一家爭吵開槍，子彈射到對面住宅，打瞎一名華人長者眼睛的案件。他提醒，國慶節臨近，很多人喜歡對空開槍表示慶祝，以前發生過多起有人被誤傷的案件，大家不要對空中開槍。