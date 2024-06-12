占屋歪風盛 空置房產宜勤查 報警要提財物損失

洛杉磯好萊塢山一棟估值過千萬的山景豪宅被遊民非法侵占，房屋破壞嚴重。（取自Zillow、KTLA）

加州 近日不斷爆發「占屋」事件，且多選有家具電器的豪宅、或開派對或當作自家居住，這些擅自占屋者被稱為「Squatter」。此現象盛行原因是加州法律規定，即使在沒有任何租賃合約情況下，只要有人在空置房屋中居住一定時間，便能主張「占屋者」權利和待遇。屋主遭遇非法入侵者，不能隨意更換鎖匙或驅趕，且要忍受漫長法律訴訟糾纏才能將不法分子趕走。因此有屋主以毒攻毒，花費數千至萬元請更狠角色住進來。

去年8月洛杉磯市一棟位於日落廣場大道上的山景豪宅估值超千萬，被遊民 非法侵占，房屋遭到嚴重破壞。滿地雜物、糞便和墻上隨意噴繪的塗鴉，讓這棟昔日金碧輝煌的豪宅面目全非。9日在亞凱迪亞 也發生一起四名嫌犯入室盜竊和侵占華人空宅的案件。

律師劉龍珠表示，一般擅自占屋者多半會有3項控罪，分別是違反加州刑法602條K小條，擅闖民宅罪，坐牢6個月，罰款1500元。且侵占者多數不是單純侵占，房屋內的家電家具和財物可能被其偷走，因此違反加州法律484條的盜竊罪，一般其金額都在950元以上。另外還違反加州459條入室盜竊罪，這屬於刑事重罪。加州侵占現象嚴重，像亞凱迪亞和爾灣侵占案件比較多，因為有些華人移民投資買房後空置，而空房會導致很多遊民進駐。

他表示，警方對侵占實際打擊力度比較薄弱，因此如何報警很有講究。屋主遇到侵占和入室盜竊，第一時間要報警，但單純報警說有人侵占無用，要著重說財物不見，才會引起警方關注。其次要態度堅決，表示情節重大，影響力嚴重，引起警方重視。他有一個客人在爾灣有空房，客人的鄰居打電話告知其家裡開派對。屋主說自己人在中國，怎麼開派對？原來是侵占者不僅搬進去開派對還做節日裝飾，小區最漂亮房子反而是為侵占者裝飾的房子。為讓警方重視此案，屋主告知其案件有很多人關注。

也還有人以毒攻毒，有房東找更狠角色住進來，讓侵占者受不了。劉龍珠說，專門有公司做這個業務，收費5000元到2萬元不等。但此舉風險較大，如果雙方發生肢體衝突，屋主會有潛在刑罰責任，還可能要支付醫藥費，如果被起訴，還要支付律師費，如果請來這個人不走，要怎麼辦？他建議最好不要以毒攻毒，找律師解決比較穩妥。

同時預防被侵占也有妙招，最重要是不要讓人以為家裡沒有人，如房屋空置，可請親朋來住一下，同時注意垃圾桶、剪草和車子出入這些細節。