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自動收費車道 駕駛小心誤闖惹麻煩

記者金維多／洛杉磯報導
橙縣地區91號公路設有Express Lanes，73號、133號、241號、261號等，設有Toll Road。(取自橙縣TCA管理局網頁)
橙縣地區91號公路設有Express Lanes，73號、133號、241號、261號等，設有Toll Road。(取自橙縣TCA管理局網頁)

加州繁忙的高速公路經常會遇到堵車現象，為了避免塞車耗時，除了免費但對乘客數量有要求的共乘車道（Carpool），像Express Lane、Toll Road、FasTrak這些收費車道，也是司機的另一選擇。對於不熟悉路況的駕駛者而言，經常會不小心誤闖收費路段，如果沒有車輛開通帳戶繳費功能，往往會收到罰金而一頭霧水。

南加的收費道路是由政府和不同的私人管理公司合建方式開設。如洛杉磯縣地區的10號、110號均設有Metro Express Lane，位於最左側車道，司機經常容易誤入共乘車道。若要通過該收費路段，車輛必須有FasTrak帳戶和感應器，過路費通常為0.25到1.40元每英里不等。開通帳戶不同的充值方式都有預付費門檻，並且每月支付1元的帳戶維護費用。若車上乘客超過兩人，則可以通過感應器設置人數減免過路費。如果沒有開通的司機誤闖收費路段，需要在30天根據罰單繳納8元罰金和單次過路費。

橙縣地區除了91號公路設有Express Lanes，73號、133號、241號、261號等，均設有Toll Road，由The Transportation Corridor Agencies （TCA）管理，計畫出行的司機可以提前在官網繳納費用，該路段對沒有開通帳戶繳費的車輛較為友好，司機可在5天內上官網補繳納，填入時間和車牌號等信息後會自動計算路程總費用，及時繳納將不會受到罰款。

除此之外，南加聖地牙哥縣的收費路段包括15號公路和SR-125，這些路段均可使用FasTrak，該感應器分為兩個版本，標準版無法設置車內乘客人數，Flex版可以設置切換到共乘模式，在進入收費路段前可先行設置減免路費，民眾可以在官網、商超等購買，都有不同折扣的優惠。

司機誤闖洛縣Metro Express收費高速，若沒有FasTrak會收到罰單。...
司機誤闖洛縣Metro Express收費高速，若沒有FasTrak會收到罰單。（圖／讀者葉先生提供）

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