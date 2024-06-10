自動收費車道 駕駛小心誤闖惹麻煩

橙縣地區91號公路設有Express Lanes，73號、133號、241號、261號等，設有Toll Road。(取自橙縣TCA管理局網頁)

在加州 繁忙的高速公路經常會遇到堵車現象，為了避免塞車耗時，除了免費但對乘客數量有要求的共乘車道（Carpool），像Express Lane、Toll Road、FasTrak這些收費車道，也是司機的另一選擇。對於不熟悉路況的駕駛者而言，經常會不小心誤闖收費路段，如果沒有車輛開通帳戶繳費功能，往往會收到罰金而一頭霧水。

南加 的收費道路是由政府和不同的私人管理公司合建方式開設。如洛杉磯 縣地區的10號、110號均設有Metro Express Lane，位於最左側車道，司機經常容易誤入共乘車道。若要通過該收費路段，車輛必須有FasTrak帳戶和感應器，過路費通常為0.25到1.40元每英里不等。開通帳戶不同的充值方式都有預付費門檻，並且每月支付1元的帳戶維護費用。若車上乘客超過兩人，則可以通過感應器設置人數減免過路費。如果沒有開通的司機誤闖收費路段，需要在30天根據罰單繳納8元罰金和單次過路費。

橙縣地區除了91號公路設有Express Lanes，73號、133號、241號、261號等，均設有Toll Road，由The Transportation Corridor Agencies （TCA）管理，計畫出行的司機可以提前在官網繳納費用，該路段對沒有開通帳戶繳費的車輛較為友好，司機可在5天內上官網補繳納，填入時間和車牌號等信息後會自動計算路程總費用，及時繳納將不會受到罰款。