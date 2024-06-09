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買賣名牌限量球鞋涉收零元購贓物 華男吃官司

記者張宏／洛杉磯報導
華人名牌球鞋發燒友郭先生買賣鞋年入10萬，結果被警察抄家，原來他竟然買到零元購贓物。圖為示意圖。(取自Unsplash Erik Mclean圖片)
華人名牌球鞋發燒友郭先生買賣鞋年入10萬，結果被警察抄家，原來他竟然買到零元購贓物。圖為示意圖。(取自Unsplash Erik Mclean圖片)

華人名牌球鞋發燒友（即愛好者），倒賣球鞋年入10萬，結果被警察抄家，原來他收購球鞋時，竟然買到「零元購」贓物。

住在爾灣的郭先生，喜歡收集各種名牌限量球鞋，去年認識一個低價出售限量球鞋的白人賣家。郭先生以為找到好康，先後交易十餘筆，結果今年2月某日凌晨，他慘遭警察抄家和逮捕，原來好康是贓物。

今年30多歲的郭先生，正職是一名工程師，他業餘愛好是收藏各種名牌限量版球鞋。10年下來，也收集至少百雙名牌球鞋。同時他發現很多人對限量版球鞋感興趣，因此他還在eBay上賣鞋子，通常一雙鞋子，能以原價2至3倍的價格賣出。郭先生每年除正職收入，賣鞋子能有10萬元左右。他通常在售店排隊買鞋，也會與私人線下交易。去年他認識一個40多歲的限量版球鞋賣家John，雙方做完一單生意後，彼此都很滿意。之後對方告訴郭先生，他私下有一批貨，價格好商量，同時發給他幾個鞋子照片。

郭先生見鞋子是正品，價格又便宜，非常心動。對方要價一雙鞋子400多元，他砍價到200元，對方竟然也同意。他以為撿到寶，就詢問對方如何交易。對方堅持要現金，因為John也住爾灣，雙方就約在7-11便利店門口交易。郭先生把從John處收購的200多元鞋子，拿到網上以800多元賣掉；兩人前後做3個月生意，交易十多筆，郭先生收入頗豐。

今年2月某天清晨6時，郭先生還在睡夢中，門口一群警察包圍他家，不僅有橙縣警局，還有洛縣警局，陣仗之大，把郭先生嚇傻。警方進入室內將他的鞋子都拿走，這些鞋子總價值約20萬到30萬元，同時郭先生被警方逮捕，罪名是接受贓物。

郭先生的律師鄧洪表示，目前案子還在審理，原來這個賣家John指使一些未成年小孩去零元購，然後把零元購的贓物，以這種形式銷贓。John曾經被警方抓過，但釋放後繼續這麼做，且在坦密庫拉（Temecula）有一個大倉庫，專門用來保存贓物。警方盯John有大半年時間，其中John和郭先生的兩次交易，被警方跟蹤且留下影像紀錄。郭先生面臨兩項接受贓物指控，最高刑罰是三年。郭先生辯解，他不知道這些鞋子是贓物；而檢察官認為，他應該知道，因為這些鞋子價格便宜一半，還要求現金交易。且交易地點不在實體零售店，而多在便利店外或商場停車場，這些都是貨物來路不明的警示，但郭先生全都無視。

鄧洪說，以往打砸搶的贓物，多是在跳蚤商店或當舖銷贓，如今是通過網路進行。現在亞馬遜和eBay等網路平台，都在加強對貨物來源調查，部分貴重化妝品、名牌包、鞋子等，都採用RFID（Radio Frequency Identification，無線射頻辨識），俗稱電子標籤，讓商品可記錄。假如商品被搶，平台和警察，可通過追溯RFID或故意假扮買家釣魚， 發現貨物是贓物。鄧洪提醒，購買貨物，尤其是名牌，不要貪便宜；如果不是合法購買，往往會出事。像郭先生案例，不僅他的收藏，要證實是合法購買，才能從警方處要回。而且他好不容易拿到的綠卡，如果罪名成立，還可能被吊銷。

爾灣 綠卡 洛縣

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電商打假、防盜 名牌商品嵌數位ID

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