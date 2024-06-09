電商打假、防盜 名牌商品嵌數位ID

各大名牌將數位ID引入產品便於識別真假。如果該商品被零元購或盜走，也能通過檢驗其ID來確認是否為贓物。（記者張宏／攝影）

諸如亞馬遜 和eBay等電子商務平台上名牌假貨和贓物氾濫，為此各大平台都加強打擊力度，除配置升級評估真偽系統，各大名牌也將數位ID引入產品，這樣不僅方便分別真假，如果該商品被零元購或盜走，也能通過檢驗其ID來確認是否為贓物。

各大電子商務網站都在加強升級驗證假貨的系統，根據Modern Retail網站，2022年亞馬遜處置600萬件仿冒牌商品，StockX阻止價值近3000萬元的仿冒運動鞋在該平台上進行交易。二手網站The Real Real過去13年來已將20萬件假貨拒之門外。為篩選假貨，The Real Real四年前創建「Shield」系統，該系統收集有關發貨人信息，如該發貨人之前提交過假貨將發出警報，去年又開發另一個系統「Vision」，使用攝影機技術來輔助驗證流程。 eBay去年2月收購3PM Shield，用於防止假貨銷售。StockX只接受全新狀態的產品，其驗證器會根據20個到50個接觸點對商品進行評估，其中包括從檢查包裝到檢查產品尺寸和顏色是否符合正品。同時依賴製造商放入手袋和鞋子中的嵌入式技術辨別真假。

奢侈品牌也在提升自身的ID技術來幫助鑑偽，Mulberry將數位ID引入其皮革製品，而Prada則推出近NFC和RFID電子防偽標籤，LVMH和卡地亞等多家奢侈品零售商 聯合創建 Aura區塊鏈聯盟，該聯盟提供保證奢侈品真實性的證書。

聯邦貿易委員會（FTC）為加強對電子商務平台商家的管理，去年6月生效「INFORM 消費者法案」（INFORM Consumers Act，簡稱INFORM ACT），要求點在商務平台驗證「大批量第三方賣家」的關鍵資訊。根據freep.com報導， 需遞交關鍵資訊的賣家是那些在過去24個月任何連續12個月內，對新的或未使用的消費品進行200次或以上單獨銷售或交易，總收入達到或超過5000元的賣家。

此舉目的是減少欺詐，讓合法賣家在平台上運營，避免那些不法人士在網路上銷贓。即使不提供信息的第三方賣家，消費者也可舉報其可疑行為。2022年FTC收到近36萬起與網購詐欺 相關的投訴，其中43%涉及損失。報告的總損失接近3.59億元，損失中位數為179元。網購詐欺在投訴中排名第二，僅次於冒充詐騙。根據商業優良局（Better Business Bureau）的警報，詐騙者重點關注的頂級品牌包括Nike鞋、NFL服裝、蘋果產品、路易威登手袋、蒂芙尼珠寶和樂高玩具。

如果民眾從賣家處收到假貨，請向平台發出警報，並透過reportfraud.ftc.gov 向FTC報告問題。如果認為自己購買了假冒或仿冒產品，請透過www.SaferProducts.gov向美國消費品安全委員會（FDA）舉報或致電800-638-2772。