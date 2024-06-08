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旅中辦銀行卡如開盲盒 政策鬆綁各地解讀不同

本報記者／洛杉磯報導
到中國旅行，各種消費基本靠支付寶和微信支付。（圖／讀者提供）
到中國旅行，各種消費基本靠支付寶和微信支付。（圖／讀者提供）

隨著外籍人士在中國開設銀行卡及入住酒店的限制取消，不少海外華人表示，在中國能辦卡解決支付問題，讓旅行和商務方便很多；但也有華人吐槽，在中國辦事如開「盲盒」，雖有政策，但是同一件事一個地方能辦，換個地方就不一定能辦理，今天能辦，但不代表明天也可以辦。

不收現金 有錢難花

在中國，多數地方不能使用美國信用卡，各種消費基本靠支付寶和微信支付，尤其使用滴滴打車，必須用電子支付。如果用現金，沒法叫車，需找親戚朋友代為充值費用。華人孫先生今年4月在中國旅行，他說，機場、火車站還有出租車的上車點，或請酒店前台幫忙叫車，在其他地方叫車的難度很大。運氣好也許能叫到可付現金的車，但有些司機不太樂意收現金，因為包括出租車司機在內的許多中國民眾，出門通常不帶現金，所以無法找零；除非乘客自備零錢，否則就會拒載。還有一次想買路邊10元酸奶，用50元人民幣現金支付，結果店家無法找零，第一次體驗到有錢花不出去的感覺。

去年開始中國新政，讓外籍人士在中國可以辦銀行卡，但是辦卡成功與否，因地而異。華人常女士表示，外國人辦中國卡這件事，不同城市不同銀行的結果，可能是不同的。開銀行帳號要去大城市和直轄市，她之前去上海的中國銀行辦卡，對方回覆「她的簽證是旅遊探親，不能開銀行帳戶，只有持工作簽證的外籍華人才能辦」。隨後她前往工商銀行，對方稱，有一個能接受短訊驗證碼的中國手機號、美國社安號（SSN）及外國護照就能開戶，可見即使是中國四大銀行，政策也不同。

還要提醒的是，即使能辦銀行卡，但需要五個工作日審核；審核通過後，才能存錢和使用。如果時間不充裕的外籍人士，可能無法完成這個辦卡流程。此外，這些信息也只能在上海地區的一些銀行適用，其他城市未必如此，需要前往銀行網點詢問才知道。

實名認證 話卡難辦

在中國需要電話認證的地方很多，有一個中國電話卡很重要，但在中國辦理電話卡需要身分證，這對外籍人士是一道門檻。華人秦小姐說，她最近回國旅行，想辦一張中國電話卡，去了兩個手機營業廳，都不給外籍辦新卡號，能辦與否，基本要看當地政策和當時的辦事人員；且完全不給辦預付卡，一定要按月付費。秦小姐就待兩、三周，不到一個月就離開，對方回覆是「對不起，辦不了」。秦小姐認為，回中國前在網上做功課也沒用，因為信息不確定性太高，每個人提供的都是碎片信息，有些事換個地方、換個人，結果就不同。

在中國買手機流量包，也需要實名認證，有華人在中國想買一個流量包方便上網，但是需要身分證和人像掃描實名認證才能使用，只能求助中國的親朋幫忙。同時，因遠程工作需要用Gmail等軟體，還要翻牆買「VPN」，又不知道哪個VPN好用，感覺去趟中國，要做各種準備。

要身分證 門票難買

在中國乘坐交通工具、買景點門票，都需要頻繁刷中國身分證，這對沒有中國身分證的海外華人來說，增加很多不便。華人小敏最近回北京，發現在機器上買地鐵票需要身分證，外籍人士需要去特別的人工售票窗口，這只是針對大城市，二、三線城市則未必有這樣的窗口服務。掃碼支付搭公車，也要實名認證，或每次準備好零錢。中國很多景點，也要事先網上買票，不僅要填寫中國手機號、身分證號做實名認證，且不收國際信用卡。

華人 工作簽證 租車

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