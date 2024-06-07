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翻新房屋 換車庫門回報率高達194%最划算

記者趙健／洛杉磯市報導
最新報告指出，更換車庫門帶來的收益最大。（示意圖，Pexels）
最新報告指出，更換車庫門帶來的收益最大。（示意圖，Pexels）

近年來，舊屋翻新（flipping house）是地產投資一塊熱門的領域，特指在對房屋改造升級後，再轉售獲利的方式；對於這類投資者，每一筆投入都要確保有利可圖。近日公布的一份報告發現，車庫門是舊屋翻新項目中最划算的投資。

根據地產資訊平台Zonda的統計與測算，對房屋不同部位的升級帶來的回報差異顯著，某些項目實現了更高的投資回報率（return on investment, ROI)。從全國平均值來看，今年有三個項目實現了100%的投資回報，包括車庫門、鋼製前門以及安裝人造石材飾面。其中，更換車庫門的回報率最高，為194%，其次是鋼製前門，投資回報率為188%。

而在西岸地區，共有九個項目可回收全額投資，除前述三項外，還包括玻璃纖維前門、廚房升級（輕度）、更換外墻（纖維水泥板）、木地板、外牆（Vinyl）、浴室升級（中度）和複合地板。

報告指出，全新的車庫門或入口門能夠讓一棟房子脫穎而出，產生更高的價值。但相比之下，投資高檔浴室或廚房，雖然聽上去極具吸引力，卻無法帶來有利可圖的回報，分別只有38%和45%。不過，對廚房的小改動也可帶來不錯回報，如油漆和更新油汙擋板，可收回96%的成本。

值得註意的是，在投資回報率最高的10個項目中，有九個是對房屋外部的改善。但專家提醒，對屋主來說，「不吸引人的升級」則更為重要，如管道系統、新的屋頂或窗戶、暖通空調(HVAC)升級——用電動熱泵取代化石燃料燃燒爐或鍋爐。

在去年的排名中，投資回報率居首位的空調升級，今年則下降至第12位，僅為66%。報告分析，這可能是由於2023 年天然氣價格下降和電價上漲。

專家表示，高利率環境下，透過房屋淨值信貸額度進行融資的翻修工程更加昂貴，舊屋翻新的投資者需要更有策略地吸引願意支付高價的買家。                                                           

房屋翻新投報率表
房屋翻新投報率表

投資 融資 利率

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