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75歲男遇殺豬盤丟70萬 「37歲事業有成華女」銷聲匿跡

記者邵敏／綜合報導
騙子自稱是37歲的華人女子，事業有成，正在尋找真愛。（示意圖／取自Unsplash.com）
騙子自稱是37歲的華人女子，事業有成，正在尋找真愛。（示意圖／取自Unsplash.com）

殺豬盤」騙局盛行，受騙對象以年長者居多。一名75歲男子被騙畢生積蓄70多萬，對方自稱是事業有成的華人女子，37歲，居住在加州；她一步步設下感情圈套，頻繁發送甜言蜜語，並承諾與被害人結婚相守，但在得手巨額錢財後立刻銷聲匿跡。遭遇「殺豬盤」的長者如今非常絕望，稱「我曾被她迷住了」。

據每日郵報（Daily Mail）等媒體報導，不願具名的75歲男子，分享被騙長達數月的經歷。在一個精心策畫的圈套中，當事人愛上一名年輕的華人女子，因此損失71萬5000元的畢生積蓄。

根據被害人的陳述，騙局開始於去年5月，一名自稱Violaine的華人女子，透過LinkedIn找到他，之後建議改用WhatsApp聯繫。聊天過程中，Violaine介紹自己在八年前從中國搬遷到美國，單身定居加州，很孤獨，正在尋找真愛，並經常分享她在豪華餐廳就餐、以及購物旅行的照片。被害人則介紹自己，雖然退休金不多，但仍全職工作，與結婚40年的伴侶住在一起，但夫妻倆已漸行漸遠。在接下來的交往過程中，兩人因對食物、旅行、健身和寵物的熱愛，共同話題愈來愈多。

被害人敘述，兩人曾有幾次簡短的語音通話、以及一次視頻聊天，大部分時間都是文字交流。在建立親密關係後，華女Violaine開始向他介紹「叔叔」的公司，並指出公司在一個名為FX6的平台上交易黃金期貨，因此賺了大錢。

接下來的3個月，Violaine誘騙被害人先後向該平台轉帳71萬5000元。當被害人心有疑慮時，女子指出，「你對我的不信任，讓我再次感受到男人的善變」，她向對方保證可以相信自己。期間，兩人一起計畫公路旅行，Violaine表示可以用投資回報作為旅行費用，並承諾將與男子結婚生活在一起。

隨著資金投入逐漸增加，銀行警告被害人小心被騙，但在Violaine的慫恿下，男子繼續向平台支付更多款項，他甚至賣掉股票、申請貸款滿足不斷增長的付款。當有一天男子錢財耗盡時，Violaine不再回覆消息，從此銷聲匿跡。

被害人向對方發出絕望的訊息，請求解釋究竟發生什麼事。在一封信中，他說，「開槍打死我吧，我活不下去了，沒有錢，沒有家庭，也沒有靈魂伴侶。」但發送的消息沒有得到任何回應，被害人這才明白，自己遭遇的是一場徹頭徹尾的騙局，「是她迷住了我」。他已向FBI報案，但截至目前沒有拿回一分錢。

近幾年，「殺豬盤」騙局全球盛行，在這些案件中，嫌疑人通常偽裝成年輕貌美的女性、或事業有成的帥哥；他們在互聯網上引誘孤獨的人，建立信任後說服對方將錢投入騙局，一旦騙子拿走到錢，人就立馬消失。相關報導指出，大多「殺豬盤」案件由中國犯罪集團操控，頭目在東南亞、西非地區控制詐騙人員，許多騙子本身就是人口販運的受害者，他們接受專門的培訓，在暴力威脅下跟進行騙目標。

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