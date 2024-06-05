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妻擅攜子離美夫報警 飛機起飛4小時後返航

記者邵敏／洛杉磯報導
政府規定，夫妻一方單獨帶未成年人出境，需出示另一位監護人的同意書。(示意圖，記者邵敏／攝影)
政府規定，夫妻一方單獨帶未成年人出境，需出示另一位監護人的同意書。(示意圖，記者邵敏／攝影)

正逢暑期，許多華人家長帶孩子出境旅行探親。值得注意的是，如果父母一方單獨攜帶未成年子女離境，需獲得另一方的書面同意；在一些特定情況下，違反此項規定將被視為涉嫌綁架兒童罪。

洛杉磯律師劉龍珠介紹一起案例，曾有一位華人媽媽帶孩子前往中國，但事先沒有得到孩子爸爸的同意，母子兩人搭乘西雅圖飛往北京的航班。當時飛機已經起飛四個小時，父親發現後報案，當局立即通知乘務人員，要求航班返回西雅圖。這起案件最後以涉嫌綁架兒童罪定性，華人媽媽被取消孩子的監護權，並被判處監禁三年。

劉龍珠指出，類似案例非常多見，通常都是夫妻處於離婚打官司階段，雙方正在爭奪孩子撫養權，其中一方準備帶孩子回中國生活。很多當事人認為，只要帶孩子登上飛機就萬事大吉，航班不會為一人返航，但事實並非如此；即便僥倖成功帶孩子離開，下次回到美國境內，當事人一到機場就會被捕，並以綁架兒童的重罪被檢控。

處理過多起類似案件的劉龍珠表示，美國對此類事件非常重視，保護兒童安全是當局的重要宗旨。法官明確規定，夫妻雙方若處於離婚打官司階段，孩子絕對不能離境。律師強調，除了不能帶孩子離開美國外，夫妻一方甚至不能帶孩子離開加州，否則將有嚴重的法律後果。「即使監護權已經判給媽媽，媽媽也不能擅自帶孩子離開，因為爸爸有探視權。」劉龍珠解釋說，「除非離婚協議上明確表明可以帶孩子離開，或者夫妻雙方同意、法官再簽字同意，才可以帶孩子離境。」

此外，還有一種情況，夫妻雙方尚未申請進入離婚程序，但其中一方有家暴史，法官已對其實施限制令；在這樣的情況下，被限制一方也不能帶著孩子離開美國，否則同樣涉嫌綁架罪。不過劉龍珠指出，當局介入此類案件的前提是，只要夫妻一方報案，警方就會馬上采取措施，如果沒有報案，也就無人問津。

美國如此嚴厲的法律規定，其目的是確保孩子不受到任何傷害。劉龍珠解釋說，「法官的傾向就是要把孩子留在美國，因為在他們的意識裡，美國是全世界最好的地方。」另一方面，法官力求不改變孩子目前的生活現狀，除非有充足的理由需要改變，否則不會隨意讓孩子離開美國。

對於夫妻雙方處於正常的婚姻狀態，其中一方帶孩子離開美國，是否需要出具另一方的同意書？美國政府規定，如果夫妻一方單獨帶未成年人出境旅行，需出示文件證明自己是孩子的父母、或法定監護人，同時還需要出示另一位監護人的同意書。當然，在大多數情況下，父母一方帶孩子正常離境，較少遇到海關要求提供同意書，不過建議有備無患，避免旅程中不必要的麻煩。

華人 西雅圖 加州

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