我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加2華女租房經歷 ：房東擅自裝設室內監視器

民調：川普喊驅逐無證客 獲半數選民共鳴

加州公寓監控法規 保障租客隱私權

記者張庭瑜／洛杉磯報導
美國公寓安裝監視器引發隱私權爭議，律師提醒房東未經同意監控或錄音可能觸法，租戶權益受損可尋求法律途徑解決。（示意圖，取自Pexels）
美國公寓安裝監視器引發隱私權爭議，律師提醒房東未經同意監控或錄音可能觸法，租戶權益受損可尋求法律途徑解決。（示意圖，取自Pexels）

隨著科技進步和安全意識的提高，在美國公寓安裝監視器已成為維護物業安全的常見做法。然而，這種做法引發了關於租戶隱私權的討論。部分房東和物業管理公司未經租戶同意，擅自在公共區域安裝監視攝影機和錄音設備，可能侵犯了租戶的隱私權。

對於房東未經租客同意在公共區域安裝監視器和錄音設備的做法，南加州律師鄭博仁表示，這可能違反加州法律中，侵犯了租客的隱私權。他指出，各州法律對安裝監視器的行為有不同判定，受地點和房東具體做法等因素的影響。

知名安保系統公司Safe and Sound Security在其網站中指出，公寓業主和物業管理公司在安裝監視器時必須注意相關法規，以免侵犯租戶隱私權。雖然大多數州的法律允許業主在公共區域安裝監視器，但若涉及租戶享有合理隱私權的區域，如臥室和浴室等私人空間，則可能違反法律。

鄭博仁表示，租戶在出租房屋的公共區域內仍擁有一定程度的隱私權。在安裝監控設備之前，房東有義務提前告知並徵得租客的同意，否則可能面臨侵犯隱私權的法律風險。如果租戶的合法權利因安裝監控設備受到侵犯，租戶可向有關部門投訴、尋求禁制令或對房東提起民事訴訟。

Safe and Sound Security指出，公寓內的公共區域包括收發室、洗衣房、走廊、庭院、樓梯、電梯、遊戲室、前門、泳池、出入口和停車場等。業主可以在這些區域合法安裝監視器，但不得用於監視租戶，而應以保護物業和維護安全為目的。此外，監視器也不應拍攝到鄰近建築物的窗戶。

該公司也提醒，除了影像監視外，在公寓安裝錄音設備也需遵守各州法律。根據聯邦竊聽法，未經同意錄音通常屬非法行為。在一些州，法律要求告知租戶錄音設備的位置，在錄音範圍內交談等同同意被錄音，而部分州則是完全禁止在公寓錄音。

該公司強調，無論何種情況都不能使用隱藏式攝影機，且必須告知租戶監視器的位置及監控範圍。雖然法律上不要求張貼監視告示牌，但如此做有助提升整體安全性，使竊賊知難而退。此外，租戶在租約允許且不損壞建物的情況下，也可在其住處自行安裝監視器，但同樣不得拍攝其他住戶窗戶或未經同意錄音。

Safe and Sound Security建議業主在租約中明訂監視器的相關規定，並諮詢公寓安全專家及律師的意見，以確保監控系統符合法律規範。鄭博仁提醒租戶，面臨類似情況時應向法律援助組織或租戶權益團體尋求協助，自我教育及了解加州法律規定的租戶權利，並記錄房東的不當行為。

房東 加州 租客

上一則

南加電費詳解 錯峰用電更省

下一則

房東防盜擅在租屋裝監視器 侵犯隱私權惹議

延伸閱讀

南加2華女租房經歷 ：房東擅自裝設室內監視器

南加2華女租房經歷 ：房東擅自裝設室內監視器
漲薪後這批人卻失業 快餐店Rubio's關閉加州48門店

漲薪後這批人卻失業 快餐店Rubio's關閉加州48門店
加州房租管制影響800萬人 鄭博仁律師詳解

加州房租管制影響800萬人 鄭博仁律師詳解
霍克曼選洛縣檢長 華人社區力挺

霍克曼選洛縣檢長 華人社區力挺
亞卡迪亞消防教育活動 火燒車震撼上陣

亞卡迪亞消防教育活動 火燒車震撼上陣
迎接「國殤日」 千面旗幟致敬英雄

迎接「國殤日」 千面旗幟致敬英雄

熱門新聞

南加州白人男子搭訕亞裔女不成，當街殘忍暴打，被指控仇恨重罪。（Pexels）

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

2024-05-30 14:43
駱豪今年2月開始做起了三蹦子生意。（駱豪提供）

將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金

2024-05-27 21:06
購物結帳出現錯誤非常普遍，建議及時核對收據。（記者邵敏／攝影）

好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多

2024-06-02 20:38
每個人對狗的感受不同，有些人因成長背景不同，甚至對狗十分懼怕。圖為示意圖。（Pexels）

文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼

2024-06-02 13:45
識別正版蘋果手機和盜版蘋果手機。（iskysoft.com）

洛杉磯5中國人涉嫌盜版蘋果手機退貨詐騙1230萬元

2024-05-31 16:26
嫌犯李端傑（Tuen Kit Lee，音譯），16年前持刀綁架、強姦餐廳女員工。（CBS)

華男蒙面持刀強姦 逃亡16年 因「口臭」暴露身分

2024-05-29 15:31

超人氣

更多 >
防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據

防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據
4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀

4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀
灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味

灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味
嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%

嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%
專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標

專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標