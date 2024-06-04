加州公寓監控法規 保障租客隱私權

美國公寓安裝監視器引發隱私權爭議，律師提醒房東未經同意監控或錄音可能觸法，租戶權益受損可尋求法律途徑解決。（示意圖，取自Pexels）

隨著科技進步和安全意識的提高，在美國公寓安裝監視器已成為維護物業安全的常見做法。然而，這種做法引發了關於租戶隱私權的討論。部分房東 和物業管理公司未經租戶同意，擅自在公共區域安裝監視攝影機和錄音設備，可能侵犯了租戶的隱私權。

對於房東未經租客 同意在公共區域安裝監視器和錄音設備的做法，南加州 律師鄭博仁表示，這可能違反加州法律中，侵犯了租客的隱私權。他指出，各州法律對安裝監視器的行為有不同判定，受地點和房東具體做法等因素的影響。

知名安保系統公司Safe and Sound Security在其網站中指出，公寓業主和物業管理公司在安裝監視器時必須注意相關法規，以免侵犯租戶隱私權。雖然大多數州的法律允許業主在公共區域安裝監視器，但若涉及租戶享有合理隱私權的區域，如臥室和浴室等私人空間，則可能違反法律。

鄭博仁表示，租戶在出租房屋的公共區域內仍擁有一定程度的隱私權。在安裝監控設備之前，房東有義務提前告知並徵得租客的同意，否則可能面臨侵犯隱私權的法律風險。如果租戶的合法權利因安裝監控設備受到侵犯，租戶可向有關部門投訴、尋求禁制令或對房東提起民事訴訟。

Safe and Sound Security指出，公寓內的公共區域包括收發室、洗衣房、走廊、庭院、樓梯、電梯、遊戲室、前門、泳池、出入口和停車場等。業主可以在這些區域合法安裝監視器，但不得用於監視租戶，而應以保護物業和維護安全為目的。此外，監視器也不應拍攝到鄰近建築物的窗戶。

該公司也提醒，除了影像監視外，在公寓安裝錄音設備也需遵守各州法律。根據聯邦竊聽法，未經同意錄音通常屬非法行為。在一些州，法律要求告知租戶錄音設備的位置，在錄音範圍內交談等同同意被錄音，而部分州則是完全禁止在公寓錄音。

該公司強調，無論何種情況都不能使用隱藏式攝影機，且必須告知租戶監視器的位置及監控範圍。雖然法律上不要求張貼監視告示牌，但如此做有助提升整體安全性，使竊賊知難而退。此外，租戶在租約允許且不損壞建物的情況下，也可在其住處自行安裝監視器，但同樣不得拍攝其他住戶窗戶或未經同意錄音。

Safe and Sound Security建議業主在租約中明訂監視器的相關規定，並諮詢公寓安全專家及律師的意見，以確保監控系統符合法律規範。鄭博仁提醒租戶，面臨類似情況時應向法律援助組織或租戶權益團體尋求協助，自我教育及了解加州法律規定的租戶權利，並記錄房東的不當行為。