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南加2華女租房經歷 ：房東擅自裝設室內監視器

民調：川普喊驅逐無證客 獲半數選民共鳴

房東防盜擅在租屋裝監視器 侵犯隱私權惹議

記者張庭瑜／洛杉磯報導
華裔女租客對出租處的公共空間有監控鏡頭感到不適，卻因文化差異和處境艱難選擇隱忍。（示意圖，取自Pexels）
華裔女租客對出租處的公共空間有監控鏡頭感到不適，卻因文化差異和處境艱難選擇隱忍。（示意圖，取自Pexels）

對於在異國他鄉打拚的移民而言，找到稱心的安身之所是獲得歸屬感的重要一環，可租屋過程卻常會遇到困難。近日，兩位華裔女租客反映：她們的房東在未經允許的情況下，擅自在出租屋內安裝了監視器和收音設備。

林女士指出，她因孩子來美學英文，在學校附近租下一間房。剛開始相安無事，可沒想到二至三個月後，房東竟擅自在屋內的公共區域裝設監視器，事先也完全沒有告知。房東解釋，這麼做是出於防盜和安全考量，並強調監視範圍僅限於廚房和餐廳等公共空間。

但林女士發現，監視器的鏡頭其實可以看到所有房間和廁所的門，這讓她感到非常不自在。她坦言，即便監控範圍僅限公共區域，仍讓人覺得隱私被侵犯。在家中講電話或上廁所時，都會有被人監視的不適感。為了自己的隱私，林小姐打算另尋租處。她表示自己人生地不熟，未想過對房東採取法律措施。

旅居洛杉磯多年的徐女士也曾有同樣遭遇。據她回憶，房東是一位七、八十歲的老太太，她在屋內安裝了多個監視器，房東解釋稱這麼做是因為女兒擔心她獨自生活的安全問題，才想到以此方式隨時了解她的生活起居。另一方面，也有防盜的考量。

然而，徐女士後來發現，屋內的掃地、拖地機器人內嵌的攝影頭，也能窺視到她的私人空間，讓她十分憂慮。即便如此，徐女士仍對年事已高的房東抱持信任，認為對方應該不具備操作監控系統的能力，並無惡意，她也沒有提出異議或補償要求。

儘管如此，徐女士至今仍感不適，她坦言，華人一般不太願意跟房東表達不滿或發生衝突，最後常常選擇隱忍。

房東 洛杉磯 華人

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加州公寓監控法規 保障租客隱私權

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