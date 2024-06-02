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好市多旅遊限時組合包 華人：性價比高

記者張宏／洛杉磯報導
好市多旅遊限時套餐的好康要抓住，目前好市多旅遊兩款Last Day To Book套餐就很誘人。（取自好市多網站截圖）
好市多旅遊限時套餐的好康要抓住，目前好市多旅遊兩款Last Day To Book套餐就很誘人。（取自好市多網站截圖）

好市多旅遊（Costco Travel）限時套餐的好康要抓住，很多華人看中好市多旅遊便宜方便，尤其是限時套餐（Limited-time package ）或最後一天套餐（Last-Day package）價格都很誘人。

華人江女士表示，她自己不擅長找好康且要花費太多時間，她選擇好市多旅遊主要是覺得便宜方便。訂過幾次去坎昆和夏威夷的套餐，還有一次是去巴哈馬和哥斯大黎加，全都很滿意且飯店和服務好，有時比自己訂能便宜30%以上。她也曾試著找其他網站的類似組合，但好市多旅遊一個優勢是飯店比較好，即使同一個飯店和相同價格，其他旅遊網站上的房型或者風景明顯不如好市多的。可以說，好市多旅遊套餐絕對不是最便宜的，但其綜合性價比高，且在提供相同品質產品的情況下，價格是最低的。

好市多旅遊限時組合包好康要抓住。華人言先生有深入研究，他說，如果時間靈活，不是對房型房間挑剔，那限時套餐或者最後一天套餐會很吸引人，通常會比其他網站便宜。最好在出發前四個月左右尋找，會有更多選擇。每個套餐會有會員評論和評級，通常4分半就已是優質評級。同時善於利用好市多客服，一如在好市多慷慨的退貨政策一樣，購買其旅遊套餐有任何不滿或被收取不公平的費用，都可通過客服，獲得補償。他有一次租車被收取額外費用，聯繫客服很快就收到差價退款。

目前好市多旅遊暑期熱賣兩款3日前預訂的Last Day To Book套餐就很誘人，夏威夷可愛島（Kauai）君悅水療度假酒店四晚、五晚限時套餐價格在5700元左右，包括額外的300元度假村積分（每間客房，每次住宿）、每日兩人份自助早餐收費104元、免除強制性每日度假費（每間客房每天64元）。

大溪地Bora Bora Le Moana洲際酒店限時套餐，包括大溪地航空全包來回機票，其中有免費托運行李、機上娛樂、精選餐食和酒精飲料、每個座位枕頭、毯子和洗漱包，無需額外付費。套餐包含五晚、三晚酒店（有效期為11/1/24 - 12/19/24和1/4/25 - 3/31/25），每日自助早餐、兩人每晚免費兩道菜晚餐（每天價值120元）、無限制的網路、蜜月情侶特別服務（入住時需出示旅行日期12個月內的結婚證明），還有五晚住宿600元以上的附加服務費。再贈送一件酒店T恤和大溪地沙灘巾，今年感恩節期間的價格3629元起。

每個套餐會有會員評論和評級，通常4分半就基本不會踩雷。（取自好市多網站截圖）
每個套餐會有會員評論和評級，通常4分半就基本不會踩雷。（取自好市多網站截圖）

好市多 華人 夏威夷

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