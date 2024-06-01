關愛華人長者 台美急難救助會送200份蔬果

南加州台美急難救助協會31日在洛杉磯華僑文教中心舉辦「關懷社區耆英─物資分享活動」。（記者張宏／攝影）

南加州 台美急難救助協會5月31日在洛杉磯華僑文教中心舉辦「關懷社區耆英─物資分享活動」，準備了200份新鮮蔬菜水果、乾糧及生活實用物資，發放給華人 社區70歲以上長者，為5月亞裔傳統月圓滿落幕劃上句號。

當日中午洛僑文教中心門前大排車龍，經文處副處長張正育、僑教中心主任陳敏永、南加 州台美急難救助協會會長田詒鴻和救助協會秘書長陳玲華等人，帶領義工們將一車車的物資搬運到長者們的車上，現場一片忙碌景象。

田詒鴻表示，這是協會首次專為華人社區長者舉辦的活動，選擇適合他們口味的蔬菜、水果和罐頭等日常食品，旨在滿足長者基本生活需求，並表達對他們的尊重和感激。活動成功舉辦有賴於經文處和僑教中心的支持和各個合作社團義工的幫助，希望未來協會能一年舉辦兩次，覆蓋更多有需要的華人長者們。 南加州台美急難救助協會31日在洛杉磯華僑文教中心舉辦「關懷社區耆英─物資分享活動」。（記者張宏／攝影）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處是該項活動的指導單位，副處長張正育表示，5月亞太裔傳統月也包括台美人傳統周，舉辦送物資活動很有意義。急難救助協會和參與社團充分展示海外台灣人與人為善的本性。其中一些人在功成名就後依然不忘回饋社區，照顧社區長輩，感念他們對社區的貢獻。

救助協會秘書長陳玲華表示，這是一次跨社團的活動，南加有四個急難救助協會，河濱急難協會提供了當地新鮮蔬果，以及很多贊助廠商也捐助了不同的物資。採辦前也向慈濟取經，選擇更符合華人習慣和實用的物品，如新鮮蔬菜水果和棉被襪子等物品花色繁多。現場200份蔬果總重量將近4000磅，都是義工們整理發放，且採用得來速（Drive Through）的方式，不僅發放更快捷且也照顧長者的隱私。

召集人徐洸玲表示，很多華人長者需要這樣的幫助，有些長者沒有車子，自己拉著小推車來領取物資。和其他族裔不同，多數華人長者通常鮮有發聲機會，太多長者需要被看到。通過成功舉辦這次活動，也振奮協會和僑社的信心，未來還會繼續舉辦類似的公益活動。