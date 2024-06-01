「踹你死功夫」在台上映 將辦動作指導工作坊

旅美台裔動作指導蔡家元宣布新片「踹你死功夫」5月24日台灣上映，8月與韓裔名動作指導合作舉辦國際動作特技工作坊，為台灣影壇注入好萊塢動作特技新觀念。（記者張庭瑜/攝影）

旅美台裔動作指導蔡家元（Eddie Tsai）參與動作指導及特技演出的電影「踹你死功夫」(The Invisible Fight）已於5月24日在台灣上映；同時，他將與韓裔 美國動作指導Arnold Chon於8月5日至12日在台灣合作舉辦「2024國際動作特技工作坊」，促進台美專業人才交流，提升台灣動作電影人才的國際競爭力。

蔡家元表示，動作喜劇片「踹你死功夫「（The Invisible Fight）於5月24日在台灣首映。該片由愛沙尼亞導演雷納薩尼特（Rainer Sarnet）執導，融合東方武術與西方宗教文化元素，被譽為「歐版少林寺」。蔡家元在片中擔任主要動作指導及特技演員，展示其精湛的武術與動作設計能力。

此外，蔡家元也指出，將在台灣舉辦的「2024國際動作特技工作坊」是一個為期七天的訓練營，引進好萊塢 的動作特技新觀念與趨勢，進一步提升台灣動作演員與專業人才的國際競爭力。蔡家元表示，此次工作坊是為了促進台美之間的專業人才交流與合作，期待能夠培養出更多具有國際視野的台灣專業人才。

大洛杉磯 台灣書院主任簡德源讚揚，「踹你死功夫」融合多元文化，而蔡家元正是讓影片發光發熱的幕前幕後功臣。他雖遠赴好萊塢發展，但仍心繫台灣電影，值得嘉許。

「踹你死功夫」導演雷納薩尼特（Rainer Sarnet）也十分賞識蔡家元高效率的設計，能在空中吊鋼絲的同時又安全地完成激烈的武打動作，讓他在片中盡情發揮所學。該片已獲得歐洲盧卡洛影展(Festival Del film Locaro)、美洲奇幻電影節(Fantastic Festival)等多個電影節的邀請。

蔡家元也向台灣製片江郁華表達感謝，在疫情期間促成自己與愛沙尼亞方的跨國合作，讓「踹你死功夫」這部充滿歐洲文化色彩。該片於2021年10月前往愛沙尼亞拍攝，2022年4月底殺青，期間還遠赴拉脫維亞、希臘等地取景。