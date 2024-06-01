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「踹你死功夫」在台上映 將辦動作指導工作坊

記者張庭瑜/洛杉磯報導
旅美台裔動作指導蔡家元宣布新片「踹你死功夫」5月24日台灣上映，8月與韓裔名動作指導合作舉辦國際動作特技工作坊，為台灣影壇注入好萊塢動作特技新觀念。（記者張庭瑜/攝影）
旅美台裔動作指導蔡家元宣布新片「踹你死功夫」5月24日台灣上映，8月與韓裔名動作指導合作舉辦國際動作特技工作坊，為台灣影壇注入好萊塢動作特技新觀念。（記者張庭瑜/攝影）

旅美台裔動作指導蔡家元（Eddie Tsai）參與動作指導及特技演出的電影「踹你死功夫」(The Invisible Fight）已於5月24日在台灣上映；同時，他將與韓裔美國動作指導Arnold Chon於8月5日至12日在台灣合作舉辦「2024國際動作特技工作坊」，促進台美專業人才交流，提升台灣動作電影人才的國際競爭力。

蔡家元表示，動作喜劇片「踹你死功夫「（The Invisible Fight）於5月24日在台灣首映。該片由愛沙尼亞導演雷納薩尼特（Rainer Sarnet）執導，融合東方武術與西方宗教文化元素，被譽為「歐版少林寺」。蔡家元在片中擔任主要動作指導及特技演員，展示其精湛的武術與動作設計能力。

此外，蔡家元也指出，將在台灣舉辦的「2024國際動作特技工作坊」是一個為期七天的訓練營，引進好萊塢的動作特技新觀念與趨勢，進一步提升台灣動作演員與專業人才的國際競爭力。蔡家元表示，此次工作坊是為了促進台美之間的專業人才交流與合作，期待能夠培養出更多具有國際視野的台灣專業人才。

洛杉磯台灣書院主任簡德源讚揚，「踹你死功夫」融合多元文化，而蔡家元正是讓影片發光發熱的幕前幕後功臣。他雖遠赴好萊塢發展，但仍心繫台灣電影，值得嘉許。

「踹你死功夫」導演雷納薩尼特（Rainer Sarnet）也十分賞識蔡家元高效率的設計，能在空中吊鋼絲的同時又安全地完成激烈的武打動作，讓他在片中盡情發揮所學。該片已獲得歐洲盧卡洛影展(Festival Del film Locaro)、美洲奇幻電影節(Fantastic Festival)等多個電影節的邀請。

蔡家元也向台灣製片江郁華表達感謝，在疫情期間促成自己與愛沙尼亞方的跨國合作，讓「踹你死功夫」這部充滿歐洲文化色彩。該片於2021年10月前往愛沙尼亞拍攝，2022年4月底殺青，期間還遠赴拉脫維亞、希臘等地取景。

洛僑中心副主任方瓊逸、大洛杉磯台灣會館副董事長蔡漢成，以及知名美籍韓裔動作指導阿諾德莊（Arnold Chon）和美裔動作演員Zsolt Kormendy等人當天也出席力挺，祝福「踹你死功夫」票房長紅，特技動作訓練營能培養出更多與國際接軌的台灣動作演員和專業人才。

蔡家元表示，期盼透過新片「踹你死功夫」上映和國際動作特技工作坊的舉辦，為台灣動作...
蔡家元表示，期盼透過新片「踹你死功夫」上映和國際動作特技工作坊的舉辦，為台灣動作電影產業注入好萊塢新能量，提升台灣電影人才的國際競爭力。（記者張庭瑜/攝影）

韓裔 洛杉磯 好萊塢

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