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擺攤薄利多銷 長者自食其力

記者楊青／洛杉磯報導
華埠商鋪從室内延伸到街邊，一來增加貨物能見度，二來也方便民眾選購，地方政府鼓勵商家做生意，不多干涉。（記者楊青/攝影）
華埠商鋪從室内延伸到街邊，一來增加貨物能見度，二來也方便民眾選購，地方政府鼓勵商家做生意，不多干涉。（記者楊青/攝影）

路邊擺攤不是能夠發大財的生意，華人攤主們表示，每一分錢都是辛苦得來，在現在的環境依然能夠自食其力，甘之如飴。

胡先生在華埠百老匯大道上的路邊攤，可能是整條大道上，規模最大的路邊攤之一，「我和太太通常是每天早8時開始擺攤」，從數哩外倉庫將販賣的貨物裝上車，拉到街邊後搭起帳篷、擺出桌子，然後分門別類將貨品擺上桌，其中圍巾與服飾，要一一懸掛起來，這樣才能更容易吸引客人。整個攤位設立，大約需要兩個小時」。

下午4時左右，胡先生和太太就開始收攤，將未賣出的物品裝車，拉回倉庫後再卸車存放，後續工作大約也要兩個小時。胡先生說，每天起早貪黑勞作十多個小時，但真正擺攤時間，實際上只有五、六個小時，冬天天黑得早，逛街的人也少，營業時間更短。

胡先生說，路邊攤是他們生活依靠，他和太太幾乎全年不休息，每天都出攤。「因為賺得很少，少做一天就少一天收入，所以不敢輕易休息」。現在逛華埠的人似乎是一年比一年少，即使有遊客，大方花錢買東西的也不多。他說，周末通常生意最好，最多每天能夠有700到800元，但周一到周五就不太穩定，每天能上100元就不錯，生意淡的時候，只有幾十元。

疫情以來，百老匯大道上很多商家紛紛將本來在店鋪中銷售的貨物，擺到街邊人行道上；一來增加貨物能見度，二來也方便客人選購。地方政府鼓勵商家做生意，對街邊擺攤沒有干涉。從室內店鋪延伸到街邊的經營方式，使華埠街市場很有東南亞地區風味，相當接地氣。

與胡先生一街之隔的地攤主黃太太，則是販售從洛杉磯水果市場批發來的水果。位於洛杉磯市中心的水果批發市場，是南加最大的水果集散中心之一，每天清晨2時開市，各地攤販到那裡進貨，然後轉到各地販售。

黃太太說，她人老了，不能起那麼早，她也沒有能力和大資金進太多貨，因此通常是清晨6時到批發市場，買少量水果，再到華埠擺地攤銷售。黃太太說，她的生意現在越來越難做，因為經濟不好，大家生活都不容易，擺地攤賣水果的小販也越來越多，近年墨西哥裔的路邊水果攤越擺越大，他們相對年輕、價錢也好，讓這行競爭很大。黃太太說，她的經營訣竅，是銷售華人和東南亞人喜歡的特別水果為主，比如釋迦果等熱帶和亞熱帶水果，能夠吸引部分客戶購買。釋迦果通常能夠賣七元一磅，她也加工寫鹹味花生，受到部分客戶喜歡。

和黃太太的水果地攤50米之隔的周先生，則是每天銷售他後院種植的時令蔬菜。周先生說，與黃太太一樣，他也是以特色取勝，專門種植華人喜歡、但在超市難買的蔬菜。華埠不少年長華人，上午出門散步時有順便買菜習慣，都是他的目標客戶群，因此周先生很多菜在中午前，就賣得所剩無幾。

多位華人地攤攤主表示，他們一天的收入從20、30元到50、60元不等，生意好的時候能夠接近100元，雖然賺的不多，但已可以支持生活。

華埠商鋪從室内延伸到街邊，一來增加貨物能見度，二來也方便民眾選購，地方政府鼓勵商...
華埠商鋪從室内延伸到街邊，一來增加貨物能見度，二來也方便民眾選購，地方政府鼓勵商家做生意，不多干涉。（記者楊青/攝影）
墨西哥裔的華埠路邊水果，攤位頗有規模。（記者楊青/攝影）
墨西哥裔的華埠路邊水果，攤位頗有規模。（記者楊青/攝影）
周先生種植的雷公筋，超市很難買到，常有痛風患者購買。（記者楊青/攝影）
周先生種植的雷公筋，超市很難買到，常有痛風患者購買。（記者楊青/攝影）
胡先生和太太租賃關門店家的門前區域，擺路邊攤做生意，自食其力。（記者楊青/攝影）
胡先生和太太租賃關門店家的門前區域，擺路邊攤做生意，自食其力。（記者楊青/攝影）
黃太太每天從洛杉磯水果批發市場進貨回到華埠地攤販賣，靠微薄收入養活自己。（記者楊...
黃太太每天從洛杉磯水果批發市場進貨回到華埠地攤販賣，靠微薄收入養活自己。（記者楊青/攝影）

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