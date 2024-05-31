華埠經濟差 小販擺攤謀生

華埠路邊地攤販售的貨物很多。（記者楊青/攝影）

三年新冠疫情重創各地經濟，不少商家至今依然舉步維艱；利用街邊的擺攤生意，為洛杉磯華埠華人 小販和部分年長華人自食其力，提供另類生存空間。人氣一度冷落的華埠，也因此增添許多生活氣息。

百老匯 大道（Broadway），從50年代成立新華埠開始，就是當地最繁華的街道之一。在當地生活大半輩子的黃先生表示，80年代至90年代的華埠商家雲集，人氣鼎盛時，幾條主要大街每天門庭若市，至午夜依然燈火通明。不過這種鼎盛在新冠疫情期間跌至谷底，商家紛紛關門、居民搬遷、遊客流失，華埠景氣面臨挑戰。

「因為商家關門，我開始租用他門前的通道擺攤」，華人攤主胡先生在百老匯大道的街邊百貨攤面積不小，草帽、圍巾、太陽眼鏡、手包、兒童服飾、玩具等，琳瑯滿目。胡先生說，租給他地盤的華人商家，是華埠幾十年的老商戶，但近年因經濟不好、客流大減，生意實在清淡；可是房租卻要每月好幾千元，入不敷出只好關門。他每月花千元左右，租下店家門前的走道，做起街邊擺攤生意；每月租金千餘元，比正規租店經營至少節省一半，也給關門的業主一些補貼，各得所需。

百老匯大道兩邊的地攤，大多規模比胡先生的百貨攤小。很多華人年長者一輛小拉車、一張小板凳、幾塊塑膠布往地上一鋪，放上後院種植的各種蔬菜和多餘乾糧，或從洛杉磯水果批發市場進貨的水果、雜食，或綠色植物，就做起生意。

「沒有地攤費，免費」，年過七旬的華人地攤主周先生說，可能是洛杉磯市政府體諒民生，其所有在附近擺地攤，暫時都不用繳攤位費。「大家也沒有固定攤位，不過攤主們大都互相認識，大家約定俗成，誰也不搶誰的位置」。