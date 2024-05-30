華男持刀強暴逃亡16年 因口臭曝身分

嫌犯李端傑（Tuen Kit Lee，音譯），16年前持刀綁架、性侵餐廳女員工。（CBS電視台)

54歲的華人男子李端傑（Tuen Kit Lee，音譯），有媒體指其中文名叫李全，16年前曾持刀綁架、強暴餐廳女員工，案發後逃亡多年，日前在加州 被捕。嫌犯作案證據之一，竟是他有嚴重的口臭，因此被稱為「口臭強暴犯」。

根據CBS電視台等媒體的綜合報導，加州舊金山警局28日協助聯邦司法部法警局（U.S. Marshals）逮捕強暴案通緝 犯李端傑。據悉，嫌犯有多個英文名字，分別是Tuen Kit Lee、Duen Jie Li、Dickie Lee，他曾在麻州 （Massachusetts）犯案，逃亡長達16年之久。

法警新聞稿稱，2005年2月，嫌犯李端傑在麻州昆西（Quincy）闖入一名年輕女子家中，他將受害者捆綁後性侵，並持刀刺傷對方。受害女子在昆西一家名為Kagawa的壽司店做服務生，案發後，她告訴警方，作案人雖蒙面，但有嚴重口臭，與工作餐館的老闆李端傑特徵一致。

根據口臭特徵，以及現場發現的DNA證據，警方逮捕嫌犯李端傑，他的保釋金是10萬元。2007年9月，李端傑被判犯有嚴重性侵、入室搶劫罪、綁架罪、持槍入室盜竊罪和蒙面持槍搶劫罪等多項罪名，將面臨終身監禁，但嫌犯通過繳納10萬元保釋金，在罪行宣判前潛逃。當地警方曾懸賞1萬元獎勵提供逃犯線索的人，並多次在電視節目「美國頭號通緝犯」（America's Most Wanted）中討論此案，但始終沒有找到李端傑。

時隔十多年，當局一直沒有放棄抓捕。2024年，警方追蹤到這名通緝犯藏匿在北加州的Diablo地區一處住宅，此地在人口普查中，隸屬康曲柯士達縣（Contra Costa County），距離Danville東灣郊區幾哩之遠。美國法警太平洋西南地區逃犯特遣部隊 (PSWRFTF)，與當地警察局合作，確定李端傑就住在一幢價值數百萬元的住宅中。5月28日，這名逃亡十多年的強暴犯，終於落網。

被捕時，李端傑最初提供假名，當警方一再追問他的真實名字時，他不得不承認，警方最後透過指紋，確認李端傑的逃犯身分。據悉，李端傑被捕時身邊還有一名女伴，與他在加州共同生活15年，警方調查確認，女子並不知道男友的通緝犯身分。