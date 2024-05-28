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今夏瘋郵輪 年輕客群呼朋引伴捨得花

編譯陳盈霖／綜合報導
為符合客群需求，郵輪噸位愈來愈大。（取自皇家加勒比集團官網）
為符合客群需求，郵輪噸位愈來愈大。（取自皇家加勒比集團官網）

NBC 4電視台報導，近年來郵輪旅遊正熱門，郵輪公司也使勁推出各種促銷方案吸引年輕人。疫情後港口停滿大型郵輪，業界對今夏郵輪旅遊更加看好。

趁著維珍Virgin Voyages郵輪促銷，舊金山空服員項班傑明（Benjamin Xiang）說，他使用信用卡積分支付2500元，預定從巴塞隆納出發為期一周的全包式郵輪。他說，這是他首次搭乘郵輪，原本認為這不是他的旅行風格，然與朋友每晚都參加派對，玩得很開心。 在南加州馬里布經營Sundari Travel旅行社的Jennifer Klaussen說，愈來愈多不曾搭郵輪的年輕人呼朋引伴一起初體驗郵輪之旅。

郵輪旅遊正熱，且遊客年齡層下降。（取自皇家加勒比集團官網）
郵輪旅遊正熱，且遊客年齡層下降。（取自皇家加勒比集團官網）

國際郵輪協會（Cruise Lines International Association，CLIA）數據顯示，過去兩年，27%的郵輪遊客為首次搭乘的新手，比前兩年增加12%，82%遊客表示會再次搭乘郵輪。去年郵輪旅客量為3170萬人次，比2019年增加7%，預計至2024年底旅客量將增加至3470萬人次。

該協會數據還顯示，去年40歲以下乘客（包括兒童）占郵輪乘客42%，高於2019年的35%。雖然目前郵輪遊客平均年齡為46歲，但千禧世代如今所占的比率，幾乎與嬰兒潮22%和X世代24%相當。郵輪評論家（Cruise Critic）總編麥克丹尼爾（Colleen McDaniel）表示，郵輪產業一直努力吸引年輕人，包括尋找更多值得一去的景點，如南極洲航行等。

Virgin Voyage首席品牌長羅斯博格（Nathan Rosenberg）表示，千禧世代和Z世代喜歡船上一切都包括的旅遊，美食、始終不斷的Wi-Fi和大量健身課程等。為不斷滿足需求，船舶愈來愈大。

今年1月，皇家加勒比集團（Royal Caribbean Group）推出世上最大型郵輪Symphony of the Seas，有20個甲板、40家餐廳及可容納7000多名乘客和3000多名船員的房間。該公司稱自去年至今年，旗下各艘郵輪航線新乘客數量增加16%，近半數為千禧世代或更年輕的乘客。

德勤（Deloitte）年度夏季旅遊調查稱，因價格過高推遲出行的遊客比達32%，比去年24%大幅上升，但隨著旅遊產業推出優質產品，富人仍渴望奢豪旅行，更多高收入者搭乘郵輪旅行，低收入者則選擇露營。

但這不意味郵輪乘客不關注價格。34歲治療師Jaclyn Groh明年3月計畫搭乘環繞加勒比海航行的郵輪，但他有時也會帶著孩子們去迪士尼探險或海灘。

郵輪旅遊正熱。（取自皇家加勒比集團官網）
郵輪旅遊正熱。（取自皇家加勒比集團官網）

低收入 加州 迪士尼

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