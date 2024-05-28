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僅周末1天 上百中國客非法越過聖地牙哥邊境被捕

編譯陳盈霖／綜合報導
自去年10月1日以來，聖地牙哥邊境有超過3萬中國非法移民，比2021年才年增加8600%。（取自FOX電視台畫面）
自去年10月1日以來，聖地牙哥邊境有超過3萬中國非法移民，比2021年才年增加8600%。（取自FOX電視台畫面）

福斯（FOX）電視台報導，美國海關及邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection，CBP）25日逮捕118名非法越過聖地牙哥（San Diego）邊境的中國公民。消息人士稱，自去年10月1日以來，聖地牙哥邊境有超過3萬中國非法移民，比2021年財年增加8600%，當時整個南部邊境僅逮捕342位中國移民。

不僅如此，自去年10月1日以來，CBP僅在聖地牙哥就查獲8900名印度，7900土耳其、2900烏茲別克（Uzbekistan）、4400茅利塔尼亞（Mauritania）、3000越南、5600幾內亞（Guinea）非法移民。一些人告訴福斯新聞，他們到美國是希望找尋更好的生活。

中國非法移民近年大增，引發一些立法者對中國共產黨潛在間諜活動及芬太尼（fentanyl）進入美國的擔憂。根據眾院國土安全委員會（House Homeland Security Committee）4月發布「令人震驚的統計數據簡報」新聞稿，2024財年至今僅半年，西南邊境已發現2萬4376位中國公民，其中2萬4214人非法越境被捕。此數量與2021年3月財年相比可說巨幅增加，超過上一財年全年人數。其中，一名非法進入美國的中國公民，在3月29日闖入加州一處軍事基地並拒絕離開。

而自拜登總統（Biden）和國土安全部長梅奧卡斯（Alejandro Mayorkas）就任以來，全國各地已發生920萬起非法入境事件，西南邊境便有超過760萬次。今年3月，CBP在西南邊境截獲1392磅芬太尼，本財年總量達9657磅，這個量足以使20億人死亡。

新聞稿並稱，去年報告顯示，梅奧卡斯指示邊境巡邏隊大幅減少對中國公民審查，以便快速將這些非法移民帶入境內，「此舉可能會對我們國土安全帶來風險」。

德州邊境格蘭德河谷區（Rio Grande Valley Sector）首席巡邏探員查維斯（Gloria Chavez）2023年9月接受委員會諮詢時表示，為了審查和處理這些中國公民，她所在的部門「必須透過翻譯服務」。翻譯人員詢問一名中國公民約需六至七小時，對他們來說是非常艱鉅的任務。

非法越境人數的暴增，凸顯梅奧卡斯通過非法使用大量假釋，讓原本不准入境的外國人湧入美國的政策後產生的影響。委員會主席格林（Green）表示，「梅奧卡斯故意和系統性拒絕遵守美國法律，鼓勵大量不准入境的外國人湧向邊境，讓前線邊境巡邏隊人員和海關邊境保護局面臨極大壓力，迫使納稅人承擔巨大成本」他說，「在這些人中，有更多的是中國公民。」

自假釋計畫開始以來，已有40萬4000名古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉公民在全國各地入境口岸，通過政府的CHNV假釋計畫得到大規模假釋。

2024年3月，有六名在恐怖分子觀察名單上的人員，非法越過美墨邊境時被攔截。自2021財年以來，共有357名此類人員在該區企圖越境時被捕。

福斯電視台報導，自加州南部越境的非法中國移民大增。（取自FOX電視台畫面）
福斯電視台報導，自加州南部越境的非法中國移民大增。（取自FOX電視台畫面）

非法移民 聖地牙哥 CBP

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