空房供拍片 收益勝短租屋 屋主新財源

近來各類影視項目，對拍攝場地的需求十分廣泛且多樣，圖為劇組在室內拍攝的示意圖。（取自Pexel）

現今，許多居民將空置房屋通過Airbnb等平台短期出租。然而，近幾年興起了一種新趨勢——將空置房屋出租給影視拍攝。記者了解到，通過PeerSpace和Giggster等租賃平台，業主可以按小時收租，一天12小時的租金 收入甚至可媲美Airbnb一周的收益。這種靈活的租賃模式為業主開闢了多樣化的收入途徑受到更多人關注。

在影視產業重鎮洛杉磯，除了好萊塢 傳統的五大電影公司之外，還活躍著許多中小型影視製作公司，尤其是近兩年誕生的許多專拍短劇、短視頻的公司。包括音樂錄影帶在內的各類影視項目，對拍攝場地的需求十分廣泛且多樣，從豪宅、辦公室、餐廳、畫廊，到倉庫、工業園、停車場，製片人和選景／場地管理人（Location Manager），到處探訪合適的場地，足跡遍布全城，從普通的單身公寓到廢棄大樓，均有可能成為選景場地。

繁瑣複雜 須事先了解

儘管出租給影視拍攝是一個增加收入的好渠道，但業主需要注意了解拍攝時長和人數、車輛、鄰里關係、拍攝注意事項、保險 、安全、拍攝許可以及當地法規等多方面的問題。這些相對於申請商業執照出租Airbnb而言，要更複雜。

通常，按好萊塢的現行行業標準，劇組出工一天按12小時計（包含中間用餐），所以租借場地一天往往是10至12小時或更長，除非劇組中途要挪去別的場地。超過12小時，就得付劇組工作人員加班費，場地方通常也要收取超時費。有時候劇組需要拍夜戲，比如中午開拍、一直拍到午夜。那麼，劇組午夜時分收工、撤出，是否會對業主本人以及周圍鄰居造成影響，是業主需要衡量的。

小心擾民 遭鄰居投訴

同時，也需要了解劇組的演職員總人數（number of cast & crew）和車輛。畢竟，誰也不希望突然有50個人出現在房子裡，車道上橫了一輛大卡車，其他人的車占據了整條街，而鄰居們拿起電話就要找有關部門投訴。一個安靜的街區，可能僅僅適合20人以下的小型拍攝項目。如有必要，應提前告知鄰居拍攝計畫，避免引發不必要的矛盾。

另外一個需要了解的是劇組對拍攝的具體要求，比如是室內還是室外，有沒有劇情涉及到水或者火甚至一些複雜道具或特效的使用（是否有相應的設備保證安全），用電的情況（有一些影視燈具瓦數很高，一般劇組應有燈光師或攝影人員，專門向場地方了解電路情況），他們要在哪兒吃飯等等（如果要在前院擺桌椅吃飯，也許會打擾到鄰居）。業主還很可能被問到是否有Wi-Fi以及足夠多的洗手間以滿足劇組需要。

至於傢俱能否挪動，是否能臨時換燈泡、窗簾、屋內陳設使之符合劇情需要，重要的是，劇組各部門應有人負責將任何改動還原到之前的狀態。拍攝完成後的打掃工作，一般由業主自理，可向劇組收取一定的清潔費用。

正式劇組一般會出具保險（Certificate of Insurance），其商業綜合責任險（General Commercial Liability）的保額通常為100萬美元或更高。業主須確認他們有適當的保險，以覆蓋拍攝期間的可能出現的財產損壞或意外。

溝通需求 以書面確認

許多業主本人或是聘請一位場地代表（Site Representative）在拍攝現場提供協助，也監督拍攝是否合乎要求。取決於所在的城市，當拍攝達到一定規模或是具有相當的複雜性，市政府可能會要求劇組辦理拍攝許可（Film Permit），具體查閱各地規定。

以上就是出租給影視拍攝需要考慮的一些基本事項。通常這些細則可以在劇組代表來勘景（location scout）的時候與對方溝通，如有必要，應以書面形式確定下來。當然，還應考慮付款方式以及是否要收取押金等一般租賃等問題。只有通過妥善管理和有效溝通，才能確保財產安全並最大化收益，為自己開闢新的收入來源。