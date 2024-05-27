近67%屋主後悔買房 成本高列10大理由

報告指出，屋主每年除貸款外，還要支付大量開支。（取自KTLA 5電視台）

福斯電視台（FOX 11）報導，Real Estate Witch報告指出，除每月支付貸款 的金額外，房主擁房成本平均上漲500元，自去年以來上漲3%，除貸款外，每年還要花費近1萬8000元開銷，近67%房主對買房感到後悔，且後悔的理由足足有10項。

報告稱，近十分之九的房主發現擁房真實成本高於預期。約28%屋主表示考慮重新租房，近半數人表示，他們買屋的花費比租屋花費還多。近一半受調房主認為自己替房屋支付過高的費用。

這項針對1000名房主的調查發現，近五分之一的房主難以負擔維修費用，以致他們不得不背負信用卡 債，以支付500元緊急維修費。

根據Real Estate Witch，屋主在貸款之外的費用花費，還有公用事業費即水電瓦斯費等共5362元，維修費4392元，裝修費3784元，房產稅2904元，房屋保險 1516元。

受調的房主表示，他們每周花費11小時，或每年24.5天進行房屋維護。報告指出，高昂的擁屋成本可解釋為什麼29%房主計畫未來五年內將房屋出售。大約一半的房主認為，擁有一套住房對普通美國人來說是不可能實現的。約三分之一房主表示，若他們沒有房子，壓力就會減輕。

綜合受訪屋主們的感受，10個令他們在買屋後即後悔的理由：

1.19%屋主認為房屋太小，缺乏他們需要的功能；

2.18%屋主認為房屋需過多維護；

3.15%屋主認為房屋位置不理想；

4.15%抱怨每月貸款支付額過高；

5.14%認為在購屋前，沒有提出足夠問題，或並未做好足夠研究；

6. 14%認為買了一套正在裝修或較舊的房屋；

7. 14%表示不喜歡鄰居；

8. 13%屋主不知道有那麼多的隱藏成本；

9. 13%認為房貸利率太高；