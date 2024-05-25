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高齡駕駛事故逐年攀升 公共安全隱憂

記者張庭瑜／洛杉磯報導
65歲以上高齡駕駛者的車禍正逐年攀升，已然成為一個不容忽視的公共安全隱患。（取自Pexels）
65歲以上高齡駕駛者的車禍正逐年攀升，已然成為一個不容忽視的公共安全隱患。（取自Pexels）

隨著人口高齡化加速，高齡駕駛者的公共安全問題日益成為洛杉磯社會各界關注的焦點。洛杉磯交通部門最新數據顯示，65歲以上駕駛者的車禍正逐年攀升，已然成為一個不容忽視的公共安全隱患。

根據加州公路巡警局的統計，2020年洛杉磯縣65歲以上駕駛涉及的致命車禍有205起，占全縣致命車禍總數的21.5%，每五件就有一件是高齡駕駛所致。65歲以上駕駛涉及的車禍總數為1萬2736起，占全縣車禍總數的12.3%，造成139人死亡，1719人受傷。在高齡駕駛涉及的車禍中，他們負主要責任的比率達63%。

許多高齡駕駛者已意識到夜間駕駛的風險。根據公路安全保險協會（IIHS）的研究，70歲以上長者通常會大幅限制夜間出行。得益於此，2021年70歲以上的事故受害人數較1997年減少11%。

加州交通廳調查顯示，過去十多年間，涉及高齡駕駛者的嚴重事故激增51%。2008年至2017年期間，加州道路上共發生4,527起高齡駕駛碰撞致死事故，13,281人在這些事故中嚴重受傷。高齡駕駛肇事的主因包括不當轉彎、車速失控和未依規讓行等。此外，55%的重大傷亡事故集中在上午11點至下午5點這一時段。

資深駕校教練林教練坦言，高齡學員通常需要更長的學習時間，過程困難重重，尤其在反應速度和路口處理等方面存在明顯問題。部分長者縱使有多年駕齡，重拾方向盤仍會感到吃力。林教練還提到，有些高齡學員會因反應能力下降而被迫放棄駕駛。

律師劉龍珠指出，法律未因駕駛者年齡大而在事故責任認定上給予包容。高齡駕駛者若因視力或反應問題導致事故，應提前意識到風險並停止駕駛。加州車管局（DMV）表示，若駕駛者被診斷出有影響駕駛能力的疾病等，醫療專業人員有義務向DMV報告，駕駛者可能需要重新接受考試。若高齡駕駛者在12個月內累積四個違規點數，駕照可能被暫停或吊銷。

儘管現代車輛配備了多種電子輔助功能，但林教練認為，這些科技並不能完全彌補高齡駕駛者反應遲緩的缺陷。他建議高齡人士應通過反覆練習提升駕駛技能，但也要正視年齡對反應能力的客觀影響。對高齡駕駛者而言，避開繁忙路段和人流密集區無疑是明智之舉。林教練特別提醒，老年人應將駕駛活動限縮在購物、接送孫輩等短途出行中，儘量選擇熟悉的固定路線，以降低安全風險。

加州律師劉龍珠指出，高齡駕駛者發生事故不能以年齡做為减責藉口，應審慎評估自身駕駛...
加州律師劉龍珠指出，高齡駕駛者發生事故不能以年齡做為减責藉口，應審慎評估自身駕駛能力，量力而行。（圖／劉龍珠提供）

加州 洛杉磯 DMV

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