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70歲以上領駕照需測視力、筆試 確保能力符合安全標準

記者張庭瑜／洛杉磯報導
蒙市日前發生一名高齡駕駛人撞毀公寓車庫捲門，導致結構損壞嚴重，居民被迫撤離。當局貼出禁居通知，並暫停社區供水服務。（記者張庭瑜／攝影）
蒙市日前發生一名高齡駕駛人撞毀公寓車庫捲門，導致結構損壞嚴重，居民被迫撤離。當局貼出禁居通知，並暫停社區供水服務。（記者張庭瑜／攝影）

加州車輛管理局（California Department of Motor Vehicles，DMV）針對高齡駕駛者，發布一系列安全指南和要求，包括定期進行眼科檢查和參加駕駛安全課程等措施，以協助高齡駕駛者確保行車安全。DMV並鼓勵長者，充分利用社區交通服務、拼車平台、計程車或公共交通系統等替代出行方式，以滿足日常生活所需。

根據美國人口普查局數據，截至2020年，加州60歲以上人口超過900萬，占總人口的23%；洛杉磯縣65歲以上人口達140萬，占全縣人口的14%。根據公路安全保險協會（Insurance Institute for Highway Safety，IIHS）的數據，從1997年到2021年間，美國70歲以上持有駕照的人數增加83%。70歲以上長者占美國人口的11%，其中許多人每天都在開車。

根據加州DMV規定，高齡駕駛者必須每兩年進行一次眼科檢查，確保視力達到駕駛要求。對於夜間駕駛有困難的駕駛者，建議僅在白天駕駛。此外，駕駛者應該使用較大的後視鏡，以增加視野範圍，並經常轉頭查看周圍環境，彌補視野不足。

DMV也鼓勵高齡駕駛者參加駕駛安全課程，這些課程可以幫助他們更新交通規則知識，學習最新的駕駛技術。通過參加這些課程，高齡駕駛者可以提高駕駛技能，增強應對緊急情況的能力。

律師劉龍珠指出，目前加州法律對高齡駕駛者並無明確的年齡限制。無論是80歲、90歲甚至100歲，只要擁有合法駕照，理論上都可以駕駛車輛。然而，針對70歲以上的駕駛者，加州法律規定在續領駕照時，需進行視力測試和筆試，以確保其駕駛能力符合基本安全標準。

劉龍珠強調，加州法律並未對高齡駕駛者在事故中的責任有任何減免。即使駕駛者因年齡導致反應遲鈍或視力不佳而引發事故，也需承擔全部責任。他強調，事故的責任與駕駛者的能力密切相關，與年齡無必然直接關係。高齡駕駛者的反應速度和視力通常會隨年齡增長而下降，但這是漸進的過程。駕駛者應該能察覺到自己的能力變化，並在必要時主動放棄駕駛，以保障自身和他人的安全。

他指出，視力或反應速度的下降並非一夜之間的改變，而是長期累積的結果。如果駕駛者明知自己的能力已不足以安全駕駛，卻仍然繼續駕駛，這本身就是對公共安全的忽視。

劉龍珠特別提到，長者往往以自己能夠駕駛為榮，視為自立和健康的象徵。然而，這種觀念可能導致高齡駕駛者低估了自身能力下降的風險。駕駛是一項關係到公共安全的活動，任何人都應該以謹慎和負責任的態度來對待。他建議高齡駕駛者應該量力而行，不要冒險駕駛，尤其是在自身能力明顯下降的情況下。

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