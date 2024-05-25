洛城華生過馬路被撞飛 華裔肇事司機叼菸問「沒事吧」

被害人自行車被撞得多處部位變形彎曲。（圖／受訪者提供）

羅斯密（Rosemead）日前發生一起車輛衝撞行人的交通事故，受害人是一名13歲華裔 學生，「我當時感覺眼前一黑，直接被撞飛出去六、七米」。據悉，當事人很快被救護車送到醫院救治，肇事司機被證實是一名華裔男子，事故原因仍在調查中。

這起交通事故發生在5月16日下午6時左右，地點位於羅斯密San Gabriel Blvd 2200號街區，靠近Klingerman St的十字路口，離受害人俞同學就讀的學校步行只有幾分鐘路程。

當天下午，俞同學騎單車出門去打籃球，經過人行道上時飛來一場橫禍，「汽車飛快地衝過來，我後面還有一對母女，小女孩只有五、六歲」。俞同學描述被撞的瞬間，「感覺眼一黑，人就飛出去了」。他被汽車巨大的力量衝撞到六、七米遠的路面上，躺在現場無法動彈，痛苦叫聲引來附近不少行人，有人趕緊撥打報警電話。

事故現場距離被害人的家只有幾個路口，俞同學的母親說，當時她和丈夫都在家中，聽見門外傳來警車、救護車的鳴笛聲，還在猜測發生什麼事，這時俞媽媽的手機突然響了，她才知道是兒子出事了。夫妻倆趕緊衝出去，看到孩子躺在醫護擔架上。」

羅斯密華裔學生過馬路被撞飛六、七米 。（圖／受訪者提供）

見到如此場面，俞媽媽十分害怕，不確定兒子傷勢狀況如何，孩子哭著告訴她，「媽媽，我沒事，就是腿特別疼」。救護車立即將傷者送往醫院救治。據悉，被害人尚在恢復中，醫生檢查後表示沒有大礙，X光顯示也沒有骨折。但從俞媽媽提供的照片中，可以看到孩子臉上、手臂、腿上有多處創傷、淤青，家人擔心發生這麼大的撞擊，孩子會不會有什麼後遺症。