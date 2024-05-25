橙縣台灣傳統周 「土地的歌」感動觀眾

福爾摩沙馬戲團團員與橙縣僑務職人員、僑領以及富樂頓中文學校TCML師生合影。(橙僑中心)

2024年橙縣 台灣傳統周慶祝大會於21日在查普曼大學紀念廳（Chapman University Memorial Hall)舉行，重頭戲是福爾摩沙馬戲團（FOCA）的新作《土地的歌》，由四段「看見台灣」「台灣巨人」「翻轉台灣」和「擁抱台灣」不同年代的故事，搭配經典流行歌曲、舞蹈、影像及神奇的特技表演，回顧台灣多元的歷史文化及生活百態，觀眾沈浸在懷鄉、讚賞的感動中，紛紛報以熱烈的掌聲與喝采。

橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如、台灣傳統周活動召集人呂耀勳、黃河芬、徐湛生及張欣珠在大會中先後致詞，感謝促成此次演出的僑委會，並頒贈感謝狀給查普曼大學、國泰銀行及福爾摩沙馬戲團。蕭蓓如主任致詞表示，感謝橙縣僑界通力合作辦理橙縣台灣傳統周活動，讓更多人看見台灣的力與美，以及展現台灣文化藝術的軟實力，令她十分感動。

福爾摩沙馬戲團團長林智偉，也是《土地的歌》編劇兼導演，他強調，當代馬戲融合戲劇、音樂、舞蹈、特技等多元表演藝術，突破傳統馬戲標榜動物及雜耍的限制，致力於表現更深刻的人文情懷。他回顧，福爾摩沙馬戲團曾於2016年來橙縣演出，睽違八年，有如見到久別的老友。疫情 期間劇團受到美國僑胞支持，得以撐過青黃不接的三年，此次巡演也是一趟感恩之旅。