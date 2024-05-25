蘇珊中學華裔家長會聯誼 表演、遊戲同樂

蘇珊中學華裔家長會19日在蘇珊公園舉辦別開生面的家庭聯誼聚會，100多位家長和學生共同度美好一天。（蘇珊中學華裔家長會提供）

核桃 谷聯合學區 蘇珊中學華裔 家長會（Suzanne CAPA）19日在蘇珊公園，舉辦一場別開生面的家庭聯誼聚會，100多位家長和學生共同度過美好一天。

活動由四位蘇珊中學的小主持人用流利的中文主持，環節緊湊精彩。古箏表演帶來濃厚的中國傳統音樂氛圍，「核桃慈善舞蹈隊」的辣媽們表演動感十足的舞蹈，現場還有多種遊戲、拔河比賽和抽獎。各式美食更是為此次聯誼會增添色彩，家長和學生們在品嚐美食的同時，增進彼此交流和友誼。

加州財務長馬世雲榮譽代表、華人女婿Jorge Herrera Villa剛剛結束出差，還沒來得及回家就專程趕來參與活動，並代表馬世雲頒發表揚狀。核桃學區教委佟儀代表州議員Lisa Calderon向家長會及會長胡在華頒發獎狀，前鑽石吧市長林錫智也參與活動。家長會則向家長湯湯頒發感謝狀，感謝她為家長會的無私奉獻和創意。

蘇珊中學華裔家長會多年來支持學校各學科教學，鼓勵並組織華裔學生參與各種義工服務，同時傳播中華文化，為學校募款。今年家長會向蘇珊中學捐款2萬元，幫助學校購買Chromebook等教育支援裝置。