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蘇珊中學華裔家長會聯誼 表演、遊戲同樂

洛杉磯訊
蘇珊中學華裔家長會19日在蘇珊公園舉辦別開生面的家庭聯誼聚會，100多位家長和學生共同度美好一天。（蘇珊中學華裔家長會提供）
蘇珊中學華裔家長會19日在蘇珊公園舉辦別開生面的家庭聯誼聚會，100多位家長和學生共同度美好一天。（蘇珊中學華裔家長會提供）

核桃谷聯合學區蘇珊中學華裔家長會（Suzanne CAPA）19日在蘇珊公園，舉辦一場別開生面的家庭聯誼聚會，100多位家長和學生共同度過美好一天。

活動由四位蘇珊中學的小主持人用流利的中文主持，環節緊湊精彩。古箏表演帶來濃厚的中國傳統音樂氛圍，「核桃慈善舞蹈隊」的辣媽們表演動感十足的舞蹈，現場還有多種遊戲、拔河比賽和抽獎。各式美食更是為此次聯誼會增添色彩，家長和學生們在品嚐美食的同時，增進彼此交流和友誼。

加州財務長馬世雲榮譽代表、華人女婿Jorge Herrera Villa剛剛結束出差，還沒來得及回家就專程趕來參與活動，並代表馬世雲頒發表揚狀。核桃學區教委佟儀代表州議員Lisa Calderon向家長會及會長胡在華頒發獎狀，前鑽石吧市長林錫智也參與活動。家長會則向家長湯湯頒發感謝狀，感謝她為家長會的無私奉獻和創意。

蘇珊中學華裔家長會多年來支持學校各學科教學，鼓勵並組織華裔學生參與各種義工服務，同時傳播中華文化，為學校募款。今年家長會向蘇珊中學捐款2萬元，幫助學校購買Chromebook等教育支援裝置。

蘇珊中學華裔家長會感謝HiFun支援協辦此次聯誼聚會，以及多方贊助，提供零食、奶茶、涼拌麵和獎品等。蘇珊中學華裔家長會候任會長施永彬表示，將帶領大家繼續努力，好上加好。

蘇珊中學華裔家長會19日在蘇珊公園舉辦別開生面的家庭聯誼聚會，100多位家長和學...
蘇珊中學華裔家長會19日在蘇珊公園舉辦別開生面的家庭聯誼聚會，100多位家長和學生共同度美好一天。（蘇珊中學華裔家長會提供）

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